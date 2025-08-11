RIETI: CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL WEEKEND: DUE DENUNCE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Proseguono i controlli dei Carabinieri sulle strade urbane ed extraurbane della provincia di Rieti, finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e al contrasto dei comportamenti pericolosi, in particolare la guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, un’attività di controllo disposta dalla Compagnia Carabinieri di Rieti, con l’impiego di diverse pattuglie dislocate sul territorio, ha portato alla denuncia a piede libero di due persone, un ragazzo e una ragazza, per guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato durante la notte, nel centro abitato del capoluogo, un’autovettura condotta da un 21enne neopatentato, risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico pari a 1,27 g/l, ovvero ben oltre il limite consentito.

Al giovane è stata ritirata la patente di guida per la successiva sospensione, mentre il veicolo è stato affidato a sua persona di fiducia.

Nel secondo intervento, sempre lungo le vie del centro di Rieti, i Carabinieri della Stazione di Monte Terminillo hanno controllato un’utilitaria guidata da una 30enne della provincia di Rieti, anch’ella risultata positiva all’alcoltest con un tasso alcolemico pari a 1,06 g/l.

Anche in questo caso è stato disposto il ritiro della patente per la successiva sospensione mentre per il veicolo è scattato il fermo amministrativo.

Si precisa che i procedimenti penali sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità saranno accertate dall’Autorità Giudiziaria competente.

Il Comando Provinciale Carabinieri garantisce che tale attività di controllo della sicurezza stradale continuerà anche nei prossimi giorni per la tutela di tutti gli utenti della strada.