Petrolio – il primo singolo è “50K”. Online il video ufficiale

“50K” è il singolo d’esordio di Roberto Cecchetti, in arte Petrolio, un brano che affronta il tema del desiderio ostinato e della determinazione contro ogni giudizio esterno. La canzone nasce dalla frustrazione di sentirsi dire che “quella cosa non è per te” e racconta la scelta di rischiare tutto – tempo, energia, risorse – pur di inseguire ciò che si desidera davvero.

Per il brano “50K” -spiega l’artista- ho avuto il piacere di collaborare con Nadyne Rush, cantante di origini italo-haitiane, nota per la sua voce calda e versatile. Nata a Firenze, Nadyne (tra le collaborazioni Mario Biondi, Gegè Telesforo, Neri per Caso e Fabrizio Bosso) ha interpretato la parte vocale con grande intensità ed emozione, arricchendo il pezzo con la sua impronta soul e R&B. La sua capacità di trasmettere profondità emotiva attraverso la voce ha contribuito in modo significativo alla riuscita del brano, conferendo un’atmosfera unica all’intero album.

Il videoclip è stato girato in Umbria sotto la direzione di Yisel Sànchez, regista e fondatrice di Yiseland, una realtà che valorizza il territorio e l’unione tra musica e tradizione italiana. Il video è stato realizzato all’interno di uno dei teatri più importanti del centro Italia, il Teatro Alpatenia nel borgo di Nocera Umbra. Qui, il sindaco ha accolto con entusiasmo la proposta di Petrolio, supportando l’iniziativa e rendendo il teatro disponibile per le riprese. Petrolio abbraccia la filosofia e il pensiero del ‘900, ed è proprio per questo che Yiseland ha scelto Nocera Umbra come location per il video. Il borgo è noto per la tradizione della festa del Palio dei Quartieri, durante la quale due epoche storiche si confrontano in un corteo. Il rione Santa Croce, protagonista del videoclip, rappresenta proprio l’epoca del ‘900, arricchendo culturalmente la scena e creando un connubio unico tra rap e rappresentazione storica. La protagonista del videoclip e della cover è la bellissima Martina Favaro, vincitrice del titolo Miss Sport per Miss Italia Umbria.

L’esordio di Petrolio si concretizzerà con un album di 8 brani, che unisce un marcato stile anni ’90 a una chiave moderna e originale. Per la realizzazione di questo progetto l’artista ha avuto il piacere di collaborare con Federico “Sago” Sagona, pianista, tastierista e compositore (tra le collaborazioni Litfiba, Piero Pelù, Noemi e Gianni Morandi) e con Riccardo Onori, chitarrista, compositore e arrangiatore (Piero Pelù, Litfiba, Irene Grandi e Jovanotti), che hanno curato la produzione musicale.

Psicologo, analista e filosofo, Roberto Cecchetti (Petrolio) è un artista multidisciplinare che fonde rap, introspezione e pensiero critico. Con un background in psicologia e filosofia, trasforma ogni brano in un’indagine sull’essere umano. Ex batterista, mescola le sonorità crude del rap anni ’90 con suggestioni jazz, elettroniche e cinematiche, dando vita a un progetto viscerale, poetico e analitico. La sua musica è pensiero che suona, parola che cura.

