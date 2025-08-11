MILANO, DONNA INVESTITA E UCCISA DA PIRATA, DE CORATO (FDI): «PERIFERIE MILANESI ABBANDONATE DAL CSX

ORMAI SUCCEDE DI TUTTO»

Milano, 11 Agosto 2025 – «Leggo che intorno alle ore 12 di oggi una povera donna di 71 anni è stata investita e uccisa e colui che guidava l’auto, che risulta rubata, è scappato. Spero e mi auguro vivamente che attraverso le varie telecamere a circuito chiuso della zona si possa rintracciare al più presto il pirata della strada. Quella odierna è l’ulteriore conferma che le periferie della città, a cominciare dal Gratosoglio, per esempio, sono allo sbando e totalmente in mano alla malavita, quasi sempre straniera. Da quelle parti pur succedendo di tutto non si vedono mai, nemmeno per sbaglio, i vigili che invece dovrebbero pensare anche alla sicurezza di Milano. I Carabinieri e la Polizia di Stato svolgono un importante e continuo lavoro di presidio e controllo del territorio, ma non bastano. Nei quartieri più periferici della città, dal Corvetto a San Siro, da Lambrate al Gratosoglio appunto, sono indispensabili ormai anche i controlli della Polizia Locale».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.