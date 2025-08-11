GRANDE SUCCESSO DELLA CAROVANA DELLA SICUREZZA STRADALE PRESSO L ‘AREA DI SERVIZIO CASILINA OVEST

Numerosi gli automobilisti che nel secondo weekend di agosto si sono messi in viaggio per raggiungere le località di vacanza. A vigilare sul buon andamento della circolazione la Polizia di Stato con le sue pattuglie ed i costanti aggiornamenti sul traffico ma anche con iniziative di prossimità.

Infatti nel tratto autostradale dell’autostrada A1 tra Pontecorvo e Cassino presso l’area di servizio Casilina Ovest, la Polizia Stradale insieme ad Autostrade per l’Italia hanno dato vita ad una campagna di sensibilizzazione dedicata viaggiatori.

In particolare, gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone hanno dato indicazioni sui comportamenti corretti da tenere alla guida e sui rischi derivanti dal mancato rispetto della segnaletica, della distanza di sicurezza e dei limiti di velocità o dall’uso improprio di smartphone. Inoltre, grazie al simulatore presente sul Pullman Azzurro della Polizia di Stato ed ai percorsi interattivi che prevedono l’utilizzo di particolari visori, è stato possibile sperimentare cosa significa guidare in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Presenti anche operatori ANPAS che hanno offerto ai viaggiatori check up gratuiti come la misurazione della pressione sanguigna o della saturazione dell’ossigeno.

Quest’anno inoltre, nel segno dell’impegno comune contro l’abbandono di animali, c’è stata anche la presenza di un presidio veterinario dell’associazione Dogs Town che ha fornito un controllo medico gli amici a quattro zampe che viaggiavano insieme ai loro proprietari .

Infine, per chi voleva trattenersi qualche minuto in più prima di ripartire per la propria destinazione, l’associazione Amici della Stella del Club Italia ha esposto una selezione di auto storiche.

L’iniziativa sarà replicata, sempre nel Lazio, in occasione del controesodo sabato 23 agosto presso l’area di servizio “Casilina Est” in A1, tra Cassino e Pontecorvo, e sabato 30 agosto nell’area di servizio Tevere Est, tra Attigliano e Orvieto.

Il progetto si affianca alla campagna “La libertà è movimento, in sicurezza” promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Polizia di Stato, per sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza del rispetto delle regole stradali, in particolare in prossimità di un’area di cantiere e in presenza di persone al lavoro: dall’attenzione alla segnaletica, al rispetto della distanza di sicurezza e dei limiti di velocità.

