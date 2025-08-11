Ferragosto da sorseggiare: il cocktail esclusivo dell’Hotel Athena celebra l’estate italiana



PRIORE: il drink del barman Daniele Resca che racconta la città, un sorso alla volta

Ha il colore intenso dell’estate toscana, il profumo della frutta matura e il carattere deciso di chi conosce la tradizione: si chiama PRIORE, il nuovo cocktail signature del barman Daniele Resca dell’Hotel Athenadi Siena – affiliato a Space Hotels – creato per celebrare il Ferragosto e omaggiare la città con una dedica speciale al suo simbolo più celebre: il Palio.

Il nome “PRIORE” prende ispirazione dal Priore di Contrada, la figura di vertice all’interno di ciascuna delle diciassette Contrade senesi. Come il Priore guida con carisma e identità, anche questo cocktail si presenta come protagonista indiscusso della carta estiva del bar dell’hotel: elegante, deciso e profondamente legato al territorio.

Il cocktail PRIORE è pensato per essere sorseggiato durante le calde serate estive, magari affacciati sulla terrazza panoramica dell’Hotel Athena, con lo sguardo sui tetti di Siena e nel cuore l’atmosfera del Palio, che si corre proprio il 16 agosto.

P R IORE – Il cocktail dell’estate senese

Ingredienti:

5 cl di liquore alle susine

1,5 cl di Martini Rosso

2 drop di Angostura

Albume d’uovo (opzionale, per una versione vellutata)

Un cocktail fresco e inebriante, capace di catturare l’essenza dell’estate in un solo sorso. Il profumo intenso e fruttato anticipa un gusto sorprendente: la dolcezza vellutata della susina si fonde armoniosamente con le note amaricanti e avvolgenti del Martini Rosso, mentre i drop di Angostura aggiungono un tocco speziato e leggermente balsamico, che dona profondità e struttura al mix.

Il risultato è un drink vivace, elegante e mai stucchevole, in cui ogni ingrediente dialoga con l’altro in un equilibrio perfetto tra dolce e amaro, morbidezza e intensità. Il suo colore brillante lo rende protagonista anche alla vista, invitando alla degustazione già al primo sguardo.

Perfetto come aperitivo raffinato o come accompagnamento a dessert delicati, formaggi stagionati o piatti agrodolci, PRIORE è molto più di un cocktail: è un’esperienza sensoriale che racconta Siena, l’estate e la tradizione, con stile e originalità.

Con PRIORE, l’Hotel Athena firma una nuova esperienza di gusto che unisce mixology d’autore e identità senese. Un cocktail da scoprire sulla splendida terrazza dell’hotel o, per i più appassionati, da riproporre anche a casa.