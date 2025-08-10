POGGIO MOIANO:   I CARABINIERI DENUNCIANO DUE UOMINI PER UNA TRUFFA ONLINE

I Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano hanno deferito in stato di libertà un uomo di 45 anni, originario della Campania, e un 32enne calabrese, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di una truffa online ai danni di un cittadino residente in provincia di Rieti.

L’attività investigativa è scaturita a seguito della denuncia presentata da un uomo di 36 anni che, dopo aver visualizzato un annuncio relativo alla vendita di pannelli coibentati sulla piattaforma Facebook Marketplace, aveva avviato una trattativa privata con i presunti venditori tramite l’applicazione di messaggistica WhatsApp.

Convinto della regolarità dell’offerta, l’acquirente aveva effettuato un bonifico bancario di circa 3.000 euro sull’IBAN indicato, senza tuttavia ricevere la merce acquistata.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente avviato un’attenta attività investigativa che, grazie all’analisi dei dati bancari e digitali, ha consentito di identificare i presunti autori della truffa, entrambi gravati da precedenti specifici per reati analoghi.

La comunicazione della notizia di reato è stata inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, che procederà per le valutazioni di competenza.

L’Arma dei Carabinieri invita nuovamente i cittadini alla massima prudenza negli acquisti online, raccomandando di verificare sempre l’affidabilità dei venditori, diffidare da offerte eccessivamente vantaggiose e, ove possibile, utilizzare piattaforme che offrano strumenti di pagamento tracciabili e sicuri.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.