Interventi di manutenzione presso le palazzine dell’Ater

Piglio, Scarfagna: “Incontro molto produttivo con il commissario Iannarilli”

Nei giorni scorsi, il consigliere comunale del gruppo “Oltre” Cristian Scarfagna, ha avuto un incontro presso la sede ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di Frosinone con il commissario Antonello Iannarilli, per porre alcune problematiche in relazione alle palazzine Ater di Piglio. “E’ stato un incontro molto proficuo -ha commentato il consigliere Scarfagna- il commissario Iannarilli ha ascoltato con attenzione, ed ha espresso il suo coinvolgimento ad intervenire nell’immediato, attuando quest’interventi di manutenzione importanti. Purtroppo da parte del Sindaco Mario Felli e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Federici , l’attenzione per le case Ater di Piglio, è di totale indifferenza. L’Assessore Federici parla di grandi opere tutte all’80% da finanziare, però non vive il presente e non conosce le realtà locali come quelle delle palazzine Ater. Pertanto sollecitato e coinvolto da numerosi inquilini, ho elaborato una relazione documentata presentata appunto al commissario Iannarilli, che ancora una volta ha dimostrato la sua grande sensibilità e professionalità nell’affrontare la questione, con la promessa anche di una sua presto venuta a Piglio”. “Ringraziamo il consigliere Cristian Scarfagna – hanno commentato alcuni residenti della zona Ater– che comunque nel suo ruolo di consigliere di minoranza ha accolto le nostre richieste presentandole al commissario dell’Ater, per noi è importante avere un riferimento certo nella sede comunale, dove purtroppo notiamo la continua distanza posta dal Sindaco e dalla sua maggioranza che si ricorda di noi solo in campagna elettorale”.