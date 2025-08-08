Le segue in ascensore e le sequestra: due ragazzine costrette ad atti sessuali da un 40 enne

Le violenze a Sesto San Giovanni, nel Milanese. L’uomo è stato poi arrestato dopo una caccia a tappeto dei carabinieri

MILANO – Le ha prima seguite e bloccate nell’ascensore condominiale poi, sotto la minaccia di un cacciavite, le ha costrette a entrare in casa, bere alcoli e subire atti sessuali. Vittime due ragazzine di appena 15 e 16 anni che nella serata di ieri, giovedì 7 agosto, hanno vissuto un incubo rientrando a casa di una delle due, in assenza momentanea dei genitori.

A fermare lo stupratore è stato di fatto solo il timore del ritorno dei familiari: è così fuggito, non senza prima portare via con sé cellulari e alcuni preziosi delle ragazzine. Ma i carabinieri di Sesto San Giovanni, che hanno avviato una caccia a tappeto con numerose pattuglie, lo hanno trovato poco lontano, con addosso i telefoni e i preziosi rubati e diverse fascette da elettricista.

L’uomo, un 40enne italiano con precedenti, è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina e condotto in carcere.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it