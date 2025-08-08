FARA IN SABINA. I CARABINIERI DNUNCIANO UN UOMO PER FURTO AGGRAVATO IN UNA FARMACIA

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto hanno denunciato un 48enne, romano, con precedenti penali, per furto aggravato all’interno di una farmacia.

I fatti risalgono alla metà di giugno, quando in piena mattinata, l’uomo era riuscito a trafugare una somma di denaro dalla farmacia situata davanti lo scalo ferroviario “Fara Sabina-Montelibretti”.

Il 48enne vi si era recato con la falsa scusa di dover acquistare dei medicinali. Approfittando di un attimo di distrazione dei dipendenti, occupati a reperire delle confezioni di farmaci ordinate da altri clienti, si avvicinava furtivamente al registratore di cassa riuscendo ad asportare delle banconote, per un importo di circa 200 euro, per poi allontanarsi repentinamente facendo perdere le sue tracce. Tuttavia, non appena il responsabile dell’esercizio commerciale si avvedeva di quanto era accaduto, ne dava immediata notizia alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri mirtense.

Le indagini, suffragate anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente all’interno della farmacia che riprendeva l’intera scena, hanno consentito di estrapolare i fotogrammi con il volto dell’individuo e di sottoporle ai testimoni per il successivo riconoscimento fotografico dell’autore del reato. L’uomo, tra l’altro, è poi risultato essere già sottoposto ad una misura restrittiva per altra causa.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.