De Corato: “Grande lavoro della Polizia di Stato a Milano nel periodo di Ferragosto”

“Un grande plauso alla Polizia di Stato di Milano che, anche in questo periodo di agosto, caratterizzato dalla partenza di molti cittadini e dalla conseguente maggiore esposizione delle abitazioni a furti e rapine, sta garantendo una presenza costante sul territorio. L’operazione di questi giorni, che ha portato al controllo di 300 persone e a 18 arresti per rapine, furti e droga, dimostra l’efficacia e la professionalità degli agenti della Questura”, dichiara l’onorevole Riccardo De Corato.

“Visti i risultati, è evidente come la Questura stia operando con continuità e determinazione per garantire sicurezza ai cittadini e ai turisti. Tuttavia – prosegue De Corato – ancora una volta si nota l’assenza della Polizia Locale di Milano. Non è chiaro quali operazioni stia portando avanti in questo periodo, e questo lascia scoperta una parte fondamentale del presidio del territorio, soprattutto nelle zone centrali e nei quartieri più sensibili”.

“Ringrazio la Polizia di Stato per il lavoro svolto e mi auguro – conclude – che anche la Polizia Locale torni ad avere un ruolo visibile e attivo nella prevenzione e nel contrasto ai reati, come dovrebbe essere in una città come Milano”.

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.