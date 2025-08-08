Botulino, seconda vittima a Cagliari: scatta il sequestro nazionale dei broccoli contaminati. In Calabria arriva l’antidoto in farmacie e ospedali

Altro decesso in Italia nel giro di 24 ore, dopo la morte di Luigi Di Sarno, 52 anni, originario di Napoli
ROMA – È deceduta nella serata di ieri una donna di 38 anni ricoverata per un’intossicazione da botulino dopo aver consumato del guacamole acquistato in un chiosco durante la Fiesta Latina di Monserrato, nell’hinterland del capoluogo sardo.
Le condizioni della paziente, inizialmente gravi ma stabili, sono improvvisamente peggiorate, rendendo necessario il trasferimento dalla Rianimazione dell’ospedale Brotzu al Businco, dove si è poi registrato il decesso.Si tratta della seconda vittima accertata di botulismo in Italia nel giro di 24 ore, dopo la morte di Luigi Di Sarno, 52 anni, originario di Napoli.
Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it