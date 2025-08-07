Il Ferragosto perfetto è al Park Hotel Marinetta tra eleganza, mare e sapori autentici

Una festa del gusto tra tradizione e suggestioni mediterranee
Il Park Hotel Marinetta è un’elegante oasi immersa nella pineta di Marina di Bibbona, dove comfort e natura si fondono per offrire un’esperienza di autentico relax. La struttura dispone di una spiaggia privata, quattro ristoranti in cui assaporare il meglio della cucina toscana di terra e di mare, e un moderno centro benessere completo di bagno turco, biosauna, idromassaggi e trattamenti esclusivi che combinano tradizione e tecnologie all’avanguardia.
Immerso in un parco di tre ettari di maestosi pini marittimi, il Park Hotel Marinetta si prepara a rendere indimenticabile il Ferragosto, coccolando ogni ospite con esperienze su misura.
Per l’occasione, la proposta gastronomica si articola nei tre ristoranti della struttura, offrendo un ventaglio di sapori pensato per soddisfare ogni palato.
Chi desidera vivere una serata romantica ed elegante può lasciarsi conquistare dalla terrazza esclusiva del ristorante fine dining Crudo di Mare a bordo piscina, dove l’Executive Chef Daniele Arzilli firma un raffinato menù degustazione esclusivamente di mare. Il tutto accompagnato da una selezione di vini curata dal Sommelier, per esaltare ogni sapore con abbinamenti pensati ad arte.
Per chi cerca un’esperienza raffinata e sensoriale, il ristorante Ombra della Sera propone un menù degustazione che celebra il mare e la terra con eleganza, tra accostamenti creativi e sapori autentici, in un’atmosfera accogliente e panoramica.
Chi invece preferisce un’atmosfera più vivace e conviviale troverà nell’Anfora di Baratti il perfetto equilibrio tra varietà e gusto: un Gran Buffet di Ferragosto sontuoso e colorato, dove ogni piatto è un invito alla scoperta.
Degustazione Crudo si Mare: 89,00 Euro a persona
Amouse Bouche:
Tagliatelle di calamaro del tirreno su pappa al pomodoro
Ceviche di spigola, peperoncino, insalatine e latte di cocco
Gramigna alla crema di cacciucco e salsa all’aglione dell’orto
Tortelli con ricotta di pecora, polpa di granchio reale e la sua salsa
Filetto di rombo in cartoccio di bietoline, zucchine saltate e salsa alla mandorla e sedano
Dessert della serata
Caffè e acqua inclusi, bevande escluse
Degustazione Ombra della Sera, a scelta tra:
Antipasti
Tartare di gambero rosso, latte di mandorle, ravanello e sedano
Scampi al vapore alla catalana con salsa agrumata
Girello di chianina marinato, quenelle di ricotta, senape e mandorle
taggiasche e polvere di cipolla e alici
Cous cous estivo CON PERLE DI MELONE AL PORTO
Primi Piatti
Strigoli al ragu di coniglio
Risotto alle vongole e polvere di bottarga
Lasagna scomposta all’orata e filetti di zucchine
Pappa al pomodoro con sgusciato di frutti del mare
Raviolini di ricotta e ortica al burro nocciola e noci
Secondi Piatti
Lombata di Chianina arrosto
Porchetta di maialino di cinta senese
Pescato del giorno alla griglia con pomodoro fresco
Cacciucchino alla toscana
Verdure in gabbia di sfoglia croccante VEG
Contorni
Patate al rosmarino
Mirepoix di verdure al forno
Dessert
Lingotto al cioccolato con salsa alla liquirizia
Tagliata di frutta fresca di stagione
Semifreddo al torroncino
Caffè e acqua inclusi, bevande escluse
Menù Gran Buffet Ferragosto Anfora di Baratti: 69,00 Euro a persona
Antipasti
Piccola panna cotta al salmone
Vol au vent ai gamberetti
Code di gamberone in panure speziata e piccante
Alici fritte saporite
Taglieri di salumi misti Toscani
tartare di tonno e mango
salmone marinato,
artare di gamberi
sashimi di ricciola
Finger food di gamberi con avocado
Tartare di manzo Limousine
Carpacci misti di pesce (spada, tonno e salmone)
Polpo lesso piccante con cialde di pane agliato
Verdure miste fritte
Verdure miste ripiene (funghi, pomodori e zucchine)
Insalate miste
Zizzona e treccine di mozzarella
Parmigiano Reggiano
Bellavista
Aragoste al vapore con salse
Ostriche fresche e lime
Ostriche cbt aromatizzate
Lombata di Chianina “Mecherini” arrosto
Porchetta di maialino di cinta senese
Pescato del giorno alla griglia con pomodoro fresco
Primi Piatti
Strigoli al ragù di coniglio
Risotto alle vongole e polvere di bottarga
Lasagnette all’orata e filetti di zucchine
Pappa al pomodoro con sgusciato di frutti del mare
La nostra proposta vegetariana
Sformatino di carotine con pecorino toscano
Raviolini di ricotta e ortica al burro nocciola e noci
Perle di soia con verdure saltate
Patate al rosmarino
Mirepoix di verdure al forno
Spiedini di mozzarella e pomodorini
Dessert
Torta della serata
Assortimento di bignoline
Tagliata di frutta fresca di stagione
Selezione di gelati
Il Ferragosto al Park Hotel Marinetta non è solo una cena, ma un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e scenari unici dove ogni ospite troverà il proprio modo di festeggiare.