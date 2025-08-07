Ferragosto al The Sense Experience Resort: un unico menù, tanti viaggi

Lo chef Giuseppe Parisi firma una cena di Ferragosto che celebra l’estate con eleganza e autenticità

Il Ferragosto al The Sense Experience Resort 5*L si prepara a diventare un evento da ricordare. In uno degli angoli più affascinanti della Maremma, tra dune sabbiose, pinete e vista sul Golfo di Follonica, prende vita un’esperienza culinaria che è molto più di una cena: è un racconto a più portate, che parte dalla terra, attraversa il mare e si chiude con un dolce abbraccio alla tradizione.

Due proposte, una classica e una vegetariana, accompagnano l’ospite tra mare, terra e orti mediterranei, con attenzione alla stagionalità, alla creatività e a una presentazione che incanta prima ancora del primo assaggio.

Un menù che non è solo una sequenza di portate, ma un vero e proprio itinerario gastronomico attraverso mare, terra e tradizioni reinterpretate. In occasione del Ferragosto, il The Sense Experience Resort presenta una proposta esclusiva firmata dallo chef Giuseppe Parisi, che per l’occasione ha ideato un percorso degustazione dal titolo evocativo: “Maremma Sunset”.

La filosofia che anima questa cena speciale parte da un’idea semplice ma potente: evocare emozioni attraverso ingredienti autentici, accostamenti inediti e una narrazione culinaria che unisce tecnica e poesia. Ogni piatto racconta una tappa, un ricordo d’estate, una suggestione della Maremma o del Mediterraneo, con attenzione al territorio, alla stagionalità e all’eleganza della forma.

Accanto al menù principale, viene proposto anche un raffinato menù vegetariano dal titolo “La Maremma in festa”, per un’esperienza inclusiva e completa.

Menù Degustazione Ferragosto – “Maremma Sunset”

Antipasti – L’inizio del racconto

Sinfonia di seppia tra mare e salicornia

Ricordo d’estate nell’entroterra

Primi Piatti – La narrazione prende corpo

Risotto al profumo di basilico con gambero rosso e cuore di burrata

Raviolo della tradizione contadina

Secondo – La materia si fa esperienza

Spigola in veste aromatica con zucchina ripiena e salsa all’aneto

Dessert – La dolce conclusione

Zuccotto del Ferragosto

Euro 110,00 a persona – bevande escluse, acqua e caffè inclusi

Menù Vegetariano – “La Maremma in Festa”

Antipasti

Carpaccio di pomodori maremmani, stracciatella di bufala e basilico

Vellutata di zucchine e menta, con pesche grigliate e mandorle

Primi

Risotto al pesto di basilico, pomodorini bruciati e pinoli tostati

Raviolo di melanzana con salsa di mozzarella e crumble di pane

Secondo

Variazione di ceci, carota speziata e cipolle in agrodolce

Dessert

Zuccotto del Ferragosto

Euro 110,00 a persona – bevande escluse, acqua e caffè inclusi