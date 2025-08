Estate sotto le stelle: il Teatro delle Rocce torna protagonista a Gavorrano

Nel cuore della Maremma una stagione ricca di musica e spettacoli nell’anfiteatro più affascinante d’Italia

Il fascino senza tempo del Teatro delle Rocce torna a incantare le calde serate estive di Gavorrano.Tra scenari naturali mozzafiato e atmosfere cariche di energia e suggestione, prende il via una nuova stagione di spettacoli, concerti e performance sotto il cielo stellato della Maremma. A partire dal 13 agosto, prenderà vita una programmazione ricca e variegata, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Partecipare è un’occasione unica per vivere l’arte in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana. A pochi chilometri dal Teatro delle Rocce, affacciato sul Golfo di Follonica, sorge il The Sense Experience Resort 5*L, un rifugio esclusivo dove il lusso incontra la natura più incontaminata.

C’è un angolo di Toscana dove la natura si fa spettacolo e la storia scolpisce il paesaggio: è la Maremma, una terra selvaggia e autentica che da secoli incanta ogni visitatore. Incastonato tra le Colline Metallifere, nel comune di Gavorrano, sorge il Teatro delle Rocce, nato dal recupero di un’antica cava di calcare e oggi considerato uno degli scenari culturali più suggestivi d’Italia. Un’arena naturale capace di fondere armoniosamente arte, bellezza e memoria in un profondo abbraccio con il territorio.

Il Teatro delle Rocce è molto più di un semplice spazio per eventi: è il simbolo di un’identità che nel tempo non si è mai persa, quella di una Maremma mineraria, operosa e visionaria, capace di trasformare il segno del lavoro in luogo di cultura. Realizzato nel cuore del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, il teatro è stato inaugurato nel 2003 e può ospitare fino a 1.400 persone. La sua struttura è stata concepita per integrarsi completamente con il meraviglioso e suggestivo ambiente circostante. Il Teatro, che ricorda un anfiteatro greco, è stato inserito nel Tuscan Mining UNESCO Global Geopark. Qui, ogni spettacolo diventa esperienza: le luci si fondono con le pareti rocciose, il suono rimbalza tra la natura e il cielo, e il pubblico diventa parte integrante del paesaggio.

Ogni estate il Teatro delle Rocce si accende, ospitando concerti, spettacoli teatrali, festival e incontri.

Il suo palcoscenico naturale accoglie artisti di fama nazionale e giovani emergenti, offrendo una programmazione culturale ricca e variegata.

Mercoledì 13 agosto ad aprire le danze sarà Jonathan Canini con il suo nuovo spettacolo “Vado a vivere con me”. Tra risate intelligenti e spunti di riflessione, il comico e attore toscano racconterà con ironia le sfide e i paradossi di chi lascia il “nido” dei genitori per andare a vivere da solo.

Domenica 17 agosto sarà il turno di Lucio Corsi che, dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è classificato secondo, tornerà nella sua terra con “Estate 2025”: un concerto attesissimo che unisce poesia e rock, in un’atmosfera sospesa tra sogno e radici profondamente maremmane.

Martedì 19 agosto si viaggerà nel tempo con “Voglio Tornare Negli Anni ’90”: una serata tutta da ballare, tra vibrazioni vintage sotto le stelle e le hit indimenticabili di Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65, Corona e tanti altri.

A seguire, mercoledì 20 agosto, protagonista sarà la voce intensa e graffiante di Marco Masini, che porterà sul palco “Ci vorrebbe ancora il mare”: un live carico di emozione, destinato a lasciare il segno nel cuore del pubblico.

Il gran finale è previsto per sabato 23 agosto con I Gatti Mezzi. Dopo sette anni di stop, sei dischi e decine di tour in Italia e all’estero,Francesco Bottai e Tommaso Novitornano a esibirsi insieme sul suggestivo palco del Teatro delle Rocce. Il duo chiuderà la stagione con il loro inconfondibile mix di swing toscano, ironia brillante e storie di vita quotidiana, raccontate con leggerezza e profondità al tempo stesso. Il Teatro delle Rocce non è solo un teatro: è un’esperienza, un luogo dove lo straordinario territorio della Maremma si racconta tra pietra e cielo, tra passato e presente.

Per chi desidera prolungare la magia delle serate al Teatro delle Rocce, non c’è cornice migliore del The Sense Experience Resort 5*L: un’oasi di eleganza immersa nella natura incontaminata della costa toscana. Situato a pochi chilometri da Gavorrano, il resort si affaccia direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, incorniciata da una straordinaria pineta secolare. Il The Sense è il luogo perfetto per un soggiorno immersivo, pensato per chi cerca un contatto autentico con il territorio, senza rinunciare a qualità e servizi esclusivi.

Dopo una serata tra le rocce illuminate e il cielo stellato di Gavorrano, rientrare al resort significa continuare a vivere la Maremma Toscana con lentezza, tra silenzi, profumi e dettagli che restano nel cuore.