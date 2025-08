Trump show: “L’Europa mi regala 600 miliardi, ci faccio quel che voglio. Altrimenti gli aumento i dazi al 35%”

Secondo il Presidente Usa per convincere Putin “a smettere di uccidere persone basta abbassare il prezzo dell’energia. La Nato “Fanno tutto quello dico io”. E minaccia dazi sui farmaci del 250%

ROMA – Donald Trump ora ha una nuova idea per convincere Putin a “smettere di uccidere persone”: “Basta abbassare il prezzo dell’energia di altri 10 dollari al barile”. Perché, ha spiegato il Presidente degli Stati Uniti con l’aria di uno che la sa lunghissima, “non avrà scelta, la sua economia fa schifo”. Già che c’era ha annunciato che “presto” aumenterà i dazi doganali statunitensi sull’India, visto che si ostina a comprare petrolio russo “alimentando la macchina da guerra”. E soprattutto che se l’Europa non manterrà le promesse di investimento previste dall’accordo UE-USA, i dazi saliranno al 35%.

“Hanno abbassato i dazi – ha detto Trump – Hanno pagato 600 miliardi di dollari e per questo motivo ho ridotto i loro dazi dal trenta al quindici percento, e un paio di Paesi mi hanno chiesto: ‘Come mai l’UE paga meno di noi?’ , e io ho risposto: ‘Beh, perché mi hanno dato 600 miliardi di dollari’. E questo è un regalo, non è come un prestito… ci hanno dato 600 miliardi di dollari che possiamo investire in qualsiasi cosa vogliamo. 600 miliardi di dollari da investire in qualsiasi cosa io voglia, qualsiasi cosa. Posso farci quello che voglio. E lo scopo era che ci hanno fatto a pezzi per così tanti anni che è ora che paghino e devono pagare”.Va da sé che l’investimento da 600 miliardi di dollari promesso dall’UE è un po’ più complicato di “un regalo” con cui Trump “può fare tutto ciò che vuole”. Copre principalmente gli impegni esistenti e futuri già assunti dalle aziende europee e non rappresenta un assegno in bianco a Trump. Ma perché arginare un fiume in piena così? Uno che ad un certo punto si lascia scappare pure che i leader della Nato “fanno tutto quello che voglio io”.Ha detto anche che i farmaci sono un capitolo a parte, sparando numeri a casaccio: “Fanno fortuna con i prodotti farmaceutici, e li producono in Cina, in Irlanda e in tutto il resto. Questa è una categoria a parte rispetto ai dazi del 15% su quasi tutto. Queste sono categorie escluse, mi piace chiamarle così, come l’acciaio e l’alluminio. Inizialmente applicheremo una tariffa ridotta sui prodotti farmaceutici, ma tra un anno, un anno e mezzo al massimo, salirà al 150%, e poi al 250%, perché vogliamo che i prodotti farmaceutici siano prodotti nel nostro Paese”.

Tra le altre perle va segnalata questa: Trump ha detto che ha intenzione di firmare un ordine esecutivo per perseguire le banche che a suo dire discriminano lui e i conservatori. “Vi faccio un esempio. Avevo centinaia di milioni. Avevo molti, molti conti pieni di contanti. Ero pieno di contanti, e mi hanno detto: Mi dispiace, signore, non possiamo averla con noi”.

