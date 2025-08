Droghei (PD): “ZES, scelta politica che penalizza il Lazio. La Regione pretenda l’inserimento”

“L’allargamento della ZES unica alle Marche e all’Umbria, annunciato dalla Presidente Meloni, conferma una verità politica: chi governa oggi il Paese non ha alcuna strategia per il rilancio del Lazio. L’esclusione della nostra Regione da una delle poche misure strutturali a sostegno dell’economia reale e della coesione territoriale è una scelta che ci penalizza” – Così Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico, che aggiunge: “La destra che governa il Lazio finora è rimasta in silenzio, incapace di rivendicare il ruolo della nostra Regione e di difenderne le esigenze industriali e occupazionali. Eppure i segnali di allarme ci sono tutti, a partire dalla crisi dell’automotive. Il mio consiglio non richiesto al presidente Rocca e alla sua giunta è di richiedere subito al governo Meloni, dello stesso colore politico, la ZES anche per il Lazio. Droghei annuncia quindi un’iniziativa istituzionale: Mi attiverò per richiedere la convocazione al più presto dellla commissione competente, affinché la giunta Rocca si esprima formalmente e pretenda dal governo centrale l’inserimento del Lazio nella ZES unica. Non si tratta solo di fondi o crediti d’imposta, ma della capacità della politica di difendere il lavoro, attrarre investimenti, costruire sviluppo. Lasciare fuori il Lazio significa lasciare indietro un’intera comunità produttiva. Una scelta che non è utile a nessuno”.