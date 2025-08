“L’Amore è forte” è il nuovo singolo di Caterina Ferri, brano estratto dall’album “Caterina Ferri canta Don Backy (Questo sconosciuto)” (IMC/Artist First), una canzone che nasce da dentro, da quell’angolo profondo dove l’amore arriva all’improvviso, senza chiedere permesso. Non è un amore calmo o ragionato: è un’esplosione, un vortice che ti entra in testa, ti stringe il cuore, ti sconvolge.

Racconta di quei momenti in cui credi che l’amore si sia spento per sempre -spiega l’artista- ma invece, in modo inspiegabile ritrovi la voglia di amare, di soffrire, di gioire e persino di star male, perché quel male, scaturito dall’amore, ha qualcosa di bello. È una canzone che parla di confusione, di quella testa che gira e ti fa dimenticare ogni problema, perché sei lì, tutto concentrato in un abbraccio, in una carezza, in un volo che non ha bisogno di ali. Poi c’è il lato fisico, quello più concreto e viscerale. L’amore è nei gesti, nel corpo dell’altro, nei sospiri, nei silenzi, nel modo in cui due persone si cercano e si trovano. È in quelle notti bianche in cui il sonno non arriva, ma nemmeno serve. È in quella frase sussurrata, vera, quasi sconvolta: “Mi sento morire.” E lì capisci che sei al centro di qualcosa di più grande di te. Questa canzone non vuole spiegare l’amore, perché l’amore non si spiega. Vuole raccontarlo come si sente, quando è forte, quando è bello, quando fa male… e quando, nonostante tutto, ci fa dire: “è bellissimo star così.”

La copertina è stata realizzata dallo stesso Don Backy, autore di tutti i brani dell’album, infatti il disegno fa parte del libro “Sognando”, un racconto a fumetti firmato dal noto cantautore ed in uscita prossimamente.



Questo progetto non è solo mio -continua Caterina- ogni scelta, ogni parola, ogni respiro porta la firma invisibile di chi ha saputo guidarmi: Don Backy, che non è soltanto l’autore delle canzoni e dell’immagine, è il direttore artistico di questo lavoro. E poter contare sulla sua esperienza, sulla sua visione, è per me un onore profondo.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=Q8ueaAP2x1A

Tracklist album:

1. Atmosfera

2. Ti amo

3. L’Amore è forte

4. Tre amori

5. Che strano (duetto con Don Backy)

6. Ali

7. Ragazza di notte

8. Bar Metrò

9. Vele bianche

10. Un volo di farfalla

11. Terra

12. Cosmo

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/7JVaBtHXzplRHSvIFtSXBu

Caterina Ferri è una cantante e attrice versiliese. La sua carriera inizia a soli 3 anni, quando ha vinto il suo primo concorso canoro e, nello stesso anno, si è esibita a Bologna come finalista delle selezioni dello Zecchino d’Oro, accompagnata nientemeno che da Mariele Ventre. Nel 2002 si diploma in solfeggio presso il Conservatorio Boccherini di Lucca, segnando l’inizio della sua formazione professionale. Parallelamente, Caterina inizia a prendere lezioni di canto, e la sua voce unica e duttile cattura immediatamente l’attenzione della scena musicale. Solo pochi anni dopo, nel 2004, vince un importante concorso canoro e viene premiata dall’illustre Daniel Ducruet. Durante la stessa occasione, viene notata dal patron di Broadway, in vacanza in Versilia, dopo una magistrale interpretazione del classico “New York, New York”. Laureata in canto pop conseguita con il massimo dei voti presso la prestigiosa West London University, conquista il mondo del musical. Ha portato in scena ruoli da protagonista in classici intramontabili come Il Fantasma dell’Opera, West Side Story, e musical per famiglie come La Bella e la Bestia, Tutti Insieme Appassionatamente, Mary Poppins e ha ricoperto il ruolo della Zingara in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, confermando la sua versatilità artistica. Nel 2014 ha l’onore di portare a Parigi uno spettacolo dedicato ad Edith Piaf insieme ad un pianista, un violinista e con un arpista. Nel 2017 la Ferri vive un altro momento memorabile della sua carriera: durante il sesto compleanno di Virginia Bocelli, si esibisce in casa Bocelli nei panni della Sirenetta, con una performance che ha incantato tutti i presenti. Nel 2018, Caterina raggiunge le finali delle selezioni di Sanremo Giovani. Nello stesso anno pubblica un Ep dal titolo “In quella notte che tu sai” che contiene l’omonimo brano scritto da Giovanna Nocetti e dal regista Paolo Pivetti insieme ad alcuni inediti firmati F. Mosello. La sua voce emozionante e la profondità dell’interpretazione la portano a conquistare una meritata attenzione nel panorama musicale nazionale. Durante il lockdown, ha ideato e diretto la trasmissione web “Il Salotto della Diva”, un rotocalco in cui sono stati intervistati personaggi famosi. Nel maggio 2023 Caterina ha affascinato il pubblico di Viva il Videobox, la trasmissione di Fiorello su RaiDue, con una straordinaria interpretazione di un classico di Charles Aznavour. Caterina Ferri ha arricchito la sua carriera artistica con apparizioni televisive in programmi come La Vita in Diretta su RaiUno, Mezzogiorno in Famiglia su RaiDue, Mille Voci su Sky e Bel tempo si spera a Tv2000 insieme alla cantante Giovanna Nocetti. Nel 2024, ha avuto l’incredibile onore di esibirsi a Buckingham Palace con la corale lirica Versiliese e con i Solisti di Puccini e la sua Lucca. Attualmente collabora con il Maestro Giampaolo Lazzeri come voce solista in concerti di musica pop accompagnati da orchestre formate da ben 60 elementi. Si è esibita accanto a grandi artisti come Giovanna Nocetti, Orietta Berti e Fausto Leali. E’ presidente dell’Associazione culturale Forte in…Canto® e allestisce spettacoli in tutta Italia, molti in collaborazione con il regista Angelo Polacci.

