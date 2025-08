RAMELLI, DE CORATO: «BENE IMMOBILE A LUI INTITOLATO A BRESCIA, SALA PRENDA ESEMPIO»

Milano, 04 Agosto 2025 – «Finalmente, anche Brescia prossimamente avrà un immobile o uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli però non con poche polemiche e tanto ostruzionismo. Lo stesso che da anni ormai, soprattutto negli ultimi mesi, c’è a Milano a causa del Sindaco e della Giunta Sala, che si ostinano a non voler intitolare a Sergio uno slargo, una via o un monumento, cosa peraltro fatta in diversi comuni della Città Metropolitana proprio quest’anno in occasione del 50° anniversario dall’uccisione del povero ragazzo del Fronte della Gioventù. Il Centrosinistra, per Sergio, dal 1975 in poi non ha fatto nulla e le uniche intitolazioni, Parco e Cippo sono state per merito delle Giunte di Centrodestra. Ricordo che Ramelli era un ragazzo di Destra che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere e frequentare ai tempi del Fronte della Gioventù di cui per un periodo sono stato Segretario, e fu brutalmente ucciso nel 1975 da ‘Avanguardia operaia’ solamente per aver espresso le proprie idee su un tema scolastico contro le Brigate Rosse».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.