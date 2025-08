Meloni: “Zona economica speciale anche per Marche e Umbria, cuore del made in Italy”

Le parole della premier alla presentazione degli interventi del Governo per lo sviluppo della regione: “Senza le Marche il made in Italy in Italia e nel mondo non sarebbe quello che conosciamo”

di Mirko Gabriele Narducci e Ugo Cataluddi

ROMA – “Dobbiamo compiere insieme un passo avanti. Viviamo in una fase complessa con mutamenti che stanno modificando gli equilibri tra le nazioni, che possiamo modificare solo se saremo in grado di dare un’accelerazione a quei processi di innovazione del tessuto produttivo che per troppo in Italia si sono scontrati con cattive abitudini e rallentamenti. Per questo il Cdm di oggi approverà la norma che consente di allargare la zona economica speciale anche alla Regioni Marche e Umbria“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione degli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche, in corso ad Ancona. “Sono certa che i marchigiani sapranno utilizzare al meglio le potenzialità di questo nuovo strumento che è la Zona economica speciale. La cifra di questo territorio è il gettare il cuore oltre l’ostacolo. Enrico Mattei diceva che l’ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono”.MELONI: SENZA REGIONE MADE IN ITALY NON SAREBBE QUELLO CHE CONOSCIAMO

La premier ha sottolineato che “senza le Marche il made in Italy in Italia e nel mondo non sarebbe quello che conosciamo. In questo territorio si realizzano molti dei prodotti che hanno conquistato i mercati internazionali e ci rendono particolarmente apprezzati nel mondo”.MELONI: QUESTIONE CENTRALE REGIONE È DEFICIT STRUTTURALE

“Nelle Marche la questione centrale è la questione del deficit infrastrutturale. È una regione che vive un paradosso incredibile, quello di trovarsi centro dell’Italia ma di essere allo stesso tempo una regione difficilmente raggiungibile. E quando un territorio non ha le infrastrutture di cui ha bisogno non è messo nelle condizioni di competere ad armi pari ed esprimere al massimo il suo valore”, ha spiegato Meloni.

