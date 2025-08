60a edizione della Rieti – Terminillo, Sinibaldi e Mestichelli “edizione memorabile e straordinario strumento di promozione”

Dichiarazione del Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi e dell’Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli a margine della 60a edizione della Rieti – Terminillo

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli:

“Quella appena conclusa è stata un’edizione memorabile della Rieti – Terminillo, Coppa Bruno Carotti. Un evento che anno dopo anno sta facendo registrare una crescita che deriva dal connubio tra una accurata programmazione e una sincera passione. Vogliamo cominciare sottolineando il grande valore agonistico, testimoniato dal numero di partecipanti e dalla qualità degli equipaggi impegnati. In questo senso siamo lieti di complimentarci con Stefano di Fulvio, vincitore della gara del Campionato Italiano Super Salita e con Giovanni Casibba che ha trionfato tra le auto storiche, ma il nostro encomio va esteso a tutti coloro anno preso parte alle competizioni, alla RT Classic e alla RT Tribute. Non possiamo poi non citare il Set the time che ha visto protagonista un grande campione di questo percorso come Simone Faggioli e una delle maggiori eccellenze del panorama automobilistico italiano e mondiale, la Dallara, che ha voluto testare proprio qui il suo primo modello stradale. Per tutto questo ci complimentiamo con l’Automobile Club Rieti, con il Presidente Alessandro De Sanctis, il vice Presidente Daniele Rossi, e l’intero Consiglio Direttivo, non trascurando lo straordinario gruppo di volontari che per un anno intero dedicano le loro energie e la loro competenza a questa manifestazione. Ma è un intero sistema quello che si è mobilitato per la riuscita di tutte le attività che hanno caratterizzato la 60a edizione della Rieti – Terminillo, tra questi un riconoscimento va anche tributato alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile. L’Amministrazione Comunale rinnova il suo impegno ed è da subito disponibile a collaborare per l’edizione 2026, in un anno importante in cui saremo Capitale Italiana della Cultura con la Città dell’Aquila e ospiteremo i Campionati Europei under 18 di Atletica Leggera il mondo dei motori siamo certi continuerà a dare il suo importante contributo.”