Tutto pronto per la Decima edizione del Premio Internazionale per la Pace “San Paolo VI Papa”

Serrone, Un evento di grande spessore che premia l’impegno di individui ed organizzazioni, nella promozione della pace e della solidarietà

Si svolgerà domenica 24 agosto un evento annuale che premia persone che si sono distinte per il loro impegno a favore della pace nel mondo. Il premio è organizzato dall’Associazione pubblica di fedeli Consacrati dello Spirito Santo e dell’Immacolata Sua Sposa, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro Apostolo e il Comune di Serrone. Il programma prevede eventi religiosi, come la Messa e la Concelebrazione eucaristica, e momenti culturali, tra cui gli interventi di relatori e la premiazione. Il premio viene consegnato presso il Santuario della Regina della Pace sul Monte Scalambra, un luogo caro a Paolo VI, che nel 1976 benedisse la statua della Regina della Pace lì presente. In questi 10 anni il riconoscimento ha alimentato la sua notorietà a livello internazionale, accentuando il suo prestigio, ed è stato assegnato a diverse personalità di spicco del mondo della solidarietà, della cultura, della medicina, della scienza, della politica. Il premio, ha l’obiettivo di valorizzare l’impegno degli uomini e donne, delle istituzioni europee che con le armi del dialogo combattono una battaglia tenace e costante per l’incontro, il dialogo, la negoziazione e l’inclusione e contro qualsiasi forma di radicalismo, xenofobia e violenza. L’evento si svolgerà tra Serrone e Santuario della Regina della Pace sul monte Scalambra (nella foto un momento di una passata edizione). Il programma prevede alle ore 14.30 presso il piazzale del Santuario Regina della Pace del Monte Scalambra in Serrone, ci sarà l’accoglienza dei partecipanti da parte l’Associazione Musicale BMF Serrone, guidata dal M° Antonello Timpani, successivamente, invece della Tavola Rotonda, si aprirà con l’adorazione eucaristica e la recita del S. Rosario nel Santuario in preparazione alla S. Messa concelebrata alle 15.45. Dunque si procederà con la consegna del Premio di questa X edizione con la lettura delle motivazioni ai premiati, tra i quali: S.Em. Card. Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore; Maria Teresa Romanini, Silvia Attanasio, Ferdinando Montuschi, fondatori della Scuola “Seminari Romani di Analisi Transazionale” nel 40° della fondazione; Raffaella Sasso, Psicologa e psicoterapeuta; Nadia Cersosimo, Direttore dell’ufficio del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale; Giovanni Camardese, Psichiatra e psicoterapeuta; Giuseppe Maria Masullo, Avvocato penalista; Venerabile Enrico Medi (alla memoria), Scienziato, politico e cattedratico (il decreto sull’eroicità delle virtù è stato firmato da Papa Francesco il 23 maggio 2024). Lucia Ascione, Giornalista e conduttrice TV2000. Conduce la manifestazione la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Safiria Leccese. Alle 19.30 l’atto di Consacrazione alla Regina della Pace ai piedi della grande statua a lei dedicata e benedetta da Paolo VI nel 1976, con l’omaggio musicale del cantante Marco Mammoli. Alle 20:30 presso l’eremo San Paolo VI, si terrà la cena di congedo dagli ospiti e dalle autorità intervenute al Premio.