Oltre mille persone all’Oasi Beach di Ostia per il grande spettacolo del beach soccer targato AiCS

OSTIA – Una giornata di sport, emozioni e grande partecipazione quella andata in scena sabato all’Oasi Beach di Ostia, in occasione del torneo nazionale di beach soccer targato AiCS. Più di mille persone hanno affollato gli spalti per assistere all’evento, che ha visto tra i momenti clou l’entusiasmante sfida tra la Nazionale italiana Under 13 e la Lazio. Una partita combattuta e spettacolare, terminata con il punteggio di 6-4 in favore della formazione laziale.

Dentro al campo è stata una vera battaglia sportiva: grinta, gol e cuore per conquistare un posto in finale. Ma appena fuori dall’arena… ha vinto il Fair Play. Abbracci, sorrisi, rispetto: il calcio che ci piace, quello che unisce.

Presenti all’iniziativa Giampaolo Morsa, Presidente regionale dell’AiCS; Andrea Montemurro, Presidente della Confederazione Calcistica Italiana; Alessandro Cochi, Presidente del CONI Lazio; Filippo Tiberia, Responsabile sport nazionale AiCS; e, infine, l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Municipio X, Antonio Caliendo.

Non solo un successo per Ostia, ma una grande giornata per tutto il movimento del beach soccer a livello nazionale. Un momento di festa, agonismo e condivisione che conferma la forza dello sport giovanile come veicolo di socialità e crescita.

E oggi si replica con le attesissime finali del Campionato e della Coppa AiCS, per un altro giorno di grande sport sulla sabbia.

Complimenti a tutti i protagonisti di questa giornata da ricordare.

Giampaolo Morsa, Presidente regionale dell’AiCS

Andrea Montemurro, Presidente della Confederazione Calcistica Italiana