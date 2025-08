RAPINANO CARABINIERE FERMATI IN METROPOLITANA, DE CORATO(FDI): «SUI MEZZI PUBBLICI SPADRONEGGIANO ‘MARANZA’ PREGIUDICATI E IRREGOLARI

RIPRISTINARE POLIZIOTTI IN PENSIONE E VIGILI NTTP»

Milano, 31 Luglio 2025 – «Ieri pomeriggio, sulla M2 alcuni ‘Maranza’ (tutti egiziani), peraltro irregolari e con precedenti, si sono resi protagonisti per l’ennesima volta di una rapina, questa volta ai danni di un Carabiniere al quale rivolgo la mia solidarietà. I bus, i tram e soprattutto le linee della metropolitana milanese, sono in una situazione di grave emergenza. Ogni giorno succede qualcosa di grave e spesso e volentieri i protagonisti sono persone in forte stato di escandescenza. Liti, aggressioni, furti, gente che si ubriaca e droga, scippi e nelle ultime ore anche minacce con catene. Ora basta! Il Comune deve immediatamente ripristinare ciò che l’ultima Giunta di Centrodestra aveva fatto, ovvero effettuare i controlli sia con il Nucleo vigili che con i poliziotti in pensione che avevano apposita pettorina e che in alcuni casi affiancavano anche i militari. Anche questi ultimi, l’Assessore alla Sicurezza Sala, li dovrebbe chiedere per schierarli, se non altro, nelle stazioni del metrò più importanti e frequentate. Ciò va fatto perché la security di Atm è inutile, in quanto non può ne fermare ne arrestare».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.