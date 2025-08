Operazione “Monte Livata Sicura”, in vista del grande afflusso estivo

Subiaco, Foppoli: “Una forte sinergia tra le istituzioni ed i sodalizi locali per salvaguardare il territorio”

In vista dell’intensificarsi del flusso turistico estivo, nella località di Monte Livata, l’Amministrazione Comunale di Subiaco ha convocato nella giornata di martedì scorso, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, un incontro delineare un piano di potenziamento dei servizi di tutela, salvaguardia e vigilanza in quest’area, l’operazione è stata definita “Monte Livata Sicura”. All’incontro erano presenti i rappresentanti delle autorità preposte : carabinieri, carabinieri forestali, polizia locale, polizia Metropolitane di Roma Capitale, Vigili del Fuoco, Ares 118, Centro Radio Soccorso Sublacense, Livata 2001, Gruppo Marciatori Simbruini, Pro Loco Monte Livata, ed il Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini rappresentato dal commissario Alberto Foppoli e dal comandante dei guardia parco Alberto Dominici. La finalità è stata quella di dar vita ad una cabina di regia per coordinare i vari organi presenti per garantire la tutela delle persone e del territorio, un’azione rivolta al mese di agosto sia perché la località turistica viene presa d’assalto dai turisti in vista anche dei vari eventi in programma che si svolgeranno. “E’ stato un incontro importante e costruttivo –ha commentato il commissario Foppoli- che sottolinea la sinergia tra le varie realtà presenti che hanno il medesimo obiettivo e cioè quello di tutelare e salvaguardare il territorio, in questo caso con maggiore attenzione alla località turistica di montagna di Monte Livata. Sono inorgoglisce il fatto che durante l’incontro in Comune, è stata mostrata da parte di tutti i presenti una concreta, mettendo a disposizione risorse umane e mezzi per assicurare standard di sicurezza adeguati al territorio, ai cittadini ed ai turisti . Tutto ciò è la garanzia di amore ed impegno, fondamentali per chi ama questo territorio, elementi che sono la linfa per creare una sinergia trionfante tra le istituzioni ed i sodalizi cittadini”.