MILANO, SALA SU PIANO STRAORDINARIO MANUTENZIONE STRADE, DE CORATO(FDI): «SINDACO ‘STRADINO’ DOPO URBANISTICA E SICUREZZA SBAGLIA ANCHE COME ASFALTATORE».

Milano, 01 Agosto 2025 – «Leggo che a settembre il Comune di Milano annuncerà un piano straordinario per la manutenzione delle strade. Questi interventi da che mondo e mondo si fanno a settembre, alla fine della stagione estiva? E poi la programmazione di settembre quando prevederà i lavori? Andavano programmati lo scorso inverno o al massimo inizio primavera! Le manutenzioni e il rifacimento del manto stradale, che i tecnici specializzati del reparto strade sanno perfettamente, vanno fatti nel periodo estivo che va da maggio/giugno fino a settembre, perché in quel lasso di tempo ci sono temperature più alte. In quei mesi, appunto, il catrame e il manto bituminoso si assorbe facilmente e ne è più facile anche la messa in opera. Altra cosa molto importante è il fatto che il manto stradale non si raffreddi troppo durante i lavori e il catrame, proprio come una colla a caldo, sia anch’esso di elevate temperature per poter far aderire al meglio le parti vecchie e nuove di asfalto. Prendo atto che il Sindaco, oltre ad avere sbagliato in ambito di Urbanistica e sicurezza, dove ha prodotto finora scarsi risultati, sta facendo lo ‘stradino’ interessandosi anche di cantonieri stradali e asfaltatori ma, visto che non ha la più pallida idea sui tempi per svolgere questi tipi di lavori, produrrà altrettanti risultati negativi. Milano, purtroppo, va incontro ad un’altra stagione di interruzioni stradali che non serviranno a niente. A Sala sono serviti ben 9 anni per capire come e se intervenire sul pavè oltre che sulla rimozione di rotaie non più in uso, ma come possiamo vedere, ha sbagliato ancora una volta i tempi per farlo».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.