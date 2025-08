La maggioranza Grazioli pronta a denunciare la minoranza per procurato allarme

Trevi Nel Lazio, Anche se smentiti il gruppo “Unione e Cambiamento” continua a gettare il seme del dubbio sull’avvenuta disinfestazione

“In relazione al comunicato del gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento” del 31 luglio pubblicato sui social, nel quale si mette in discussione la disinfestazione operata dal Comune di Trevi, si sottolinea che sono giunte numerose segnalazioni di persone allarmate e preoccupate da questi dubbi sollevati dal gruppo di minoranza in relazione alla disinfestazione. Dinanzi a questa situazione o il gruppo di minoranza smentisce categoricamente ed immediatamente quanto affermato, oppure l’Amministrazione sarà costretta ad effettuare una denuncia per procurato allarme”. Con questo comunicato l’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli denuncia l’atteggiamento allarmistico che la minoranza sta generando nella popolazione, insinuando che non esistano prove o testimonianza dell’avvenuta disinfestazione attuata dall’amministrazione; ed affermano: “ ….Ma la cosa peggiore è che sempre la maggioranza a dimostrazione dell’avvenuta disinfestazione , ha pubblicato una scheda di servizio, presentata dalla ditta e, evidentemente sottoscritta il giorno dopo , con tanto di timbro , dal responsabile dell’ufficio………….di fatto nessun dipendente comunale ha assistito e certificato le operazioni, atteso che, la sottoscrizione postuma, possa avere un valore come si dice: “sulla fiducia”….” “Questo del gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento” non è fare politica, ma è un modo vergognoso di creare allarmismo tra la popolazione -commentano alcuni cittadini- non riescono a svolgere un ruolo di opposizione corretta e costruttiva, dicono che lavorano per il bene della comunità, al contrario il loro astio verso il Sindaco Grazioli e la sua maggioranza è così forte che li acceca tanto da diventare come tori durante una corrida , vedono rosso e perdono la cognizione e lucidità, dimenandosi affannosamente tanto da commettere cose pazzesche come accusare l’amministrazione di non aver effettuato la disinfestazione annunciata e svolta lo scorso 5 luglio come da calendario predisposto e pubblicizzato attraverso i canali ufficiali del Comune. A fronte dei casi di infezione da West Nile Virus, che sta attenzionando l’opinione pubblica su scala nazionale, risulta veramente indegno da parte del gruppo di minoranza, gettare benzina sul fuoco ipotizzando più volte tra la cittadinanza l’incertezza che la maggioranza abbia svolto il servizio di disinfestazione, provato e documentato, è chiaro che la maggioranza invita la minoranza a smentire quanto affermato, basato sul niente, altrimenti verranno denunciati per aver diffuso notizie false o allarmistiche, creando un falso allarme presso la comunità. Ormai la loro destrezza nel guidare la macchina che quotidianamente getta fango è risaputa, ora mostrano un’altra qualità quella di seminare timori, davvero un bel salto di qualità, dalle notizie false al procurato allarme!”.