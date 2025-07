Volontari cercasi per la tutela delle tartarughe marine

Soggiorno di tre mesi alle Seychelles in cambio di passione e impegno ambientale

Un’opportunità unica per chi desidera vivere un’esperienza di volontariato immersa nella natura più incontaminata: dalla Marine Conservation Society Seychelles (in collaborazione con Nature Seychelles), arriva la chiamata per un numero limitato di volontari da impiegare nel monitoraggio delle tartarughe marine sull’isola di Cousin, uno dei siti di nidificazione più rilevanti al mondo per la specie Hawksbill.

Questa iniziativa rappresenta molto più di un semplice viaggio: è un’opportunità per diventare parte attiva nella protezione della biodiversità marina, in un momento storico in cui gli ecosistemi sono messi a dura prova dal cambiamento climatico e dalle attività umane. Salvaguardare le tartarughe marine significa anche tutelare l’equilibrio dell’intero habitat costiero. Grazie all’impegno dei volontari, questo progetto prosegue la sua missione di monitoraggio e conservazione, contribuendo alla sopravvivenza di una specie simbolo degli oceani tropicali.

Il programma si svolgerà nel periodo ottobre 2025 – aprile 2026 e prevede soggiorni di tre mesi con varie slot temporali: Ottobre-Dicembre, Novembre-Gennaio, Dicembre Febbraio, Febbraio, Aprile.

Il volontario ideale:

deve avere esperienza nel monitoraggio delle tartarughe marine

deve essere in ottima forma fisica , abituato a camminare lunghe ore su spiagge sabbiose sotto il sole tropicale

, abituato a camminare lunghe ore su spiagge sabbiose sotto il sole tropicale deve essere flessibile , capace di adattarsi a condizioni isolate e ritmi variabili

, capace di adattarsi a condizioni isolate e ritmi variabili deve avere un buon livello di inglese

deve disporre di assicurazione di viaggio valida

Costituiranno valore aggiunto una formazione in biologia marina o simili, esperienza nella conservazione marina tropicale, e competenze nella raccolta o analisi dati

Durante il periodo di volontariato sarà necessario partecipare quotidianamente ai pattugliamenti delle spiagge, anche alle prime luci dell’alba o a tarda sera, per documentare la nidificazione delle tartarughe, raccogliere dati sul campo e inserirli nei database al ritorno in base operativa. Nell’ore libere, è possibile rilassarsi e scoprire la bellezza dell’arcipelago. Alloggio in camerate condivise (cucina e bagno comuni), mentre i pasti non sono inclusi.

Partecipare a questo progetto significa offrire un contributo concreto alla tutela delle tartarughe marine, una specie oggi classificata come criticamente minacciata. Si entra a far parte di un programma attivo dal 1970, tra i più longevi e affidabili al mondo nel campo della conservazione marina, riconosciuto a livello internazionale. È un’occasione preziosa per acquisire esperienza pratica in un contesto scientifico serio, lavorando fianco a fianco con ricercatori esperti. Il tutto si svolge nello straordinario scenario delle Seychelles, dove per tre mesi si vive immersi nella natura più autentica: spiagge incontaminate, barriere coralline, fauna rara e ambienti selvaggi. Un’esperienza che ha anche un forte impatto sociale e ambientale, inserendosi nel più ampio movimento del volunturismo, ovvero il turismo responsabile che contribuisce alla salvaguardia di habitat fragili e alla costruzione di un futuro più sostenibile.

Gli interessati possono inviare la candidatura via email all’indirizzo science@natureseychelles.org, allegando:

Lettera motivazionale

Curriculum vitae aggiornato

Fototessera

Solo i candidati selezionati saranno ricontattati. In seguito alla shortlist sarà richiesto anche copia dell’assicurazione di viaggio