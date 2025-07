il film animato che

Milano – Il film, uscito nelle sale a settembre del 2024, non ha avuto vita facile, ma grazie alla Community formatasi spontaneamente, ha saputo con determinazione cercare e trovare il modo per portare avanti un progetto “artigianale” così piccolo e grande allo stesso tempo.

PAPmusic e la sua produzione indipendente, rappresentano il Cinema, quello che esiste e resiste nonostante la profonda crisi della cinematografia, grazie al lavoro di gruppo e alla passione di tanti innamorati della bellezza che si nasconde ovunque intorno e dentro di noi.

PAPmusic – Animation for Fashion è ora pronto a prendere il volo e arriverà in Streaming a settembre, in esclusiva per il mercato italiano, in collaborazione con CG Entertainment.

La commedia animata pluripremiata a Festival Internazionali, con 45 riconoscimenti, 24 Premi e 21 nomine, è stata presentata anche nella versione inglese a maggio 2025 presso il Marché du Film di Cannes e The London Screenings.

La pellicola d’esordio dell’eclettica LeiKiè, nata da un’idea coltivata per più di dieci anni, realizzata attraverso il lavoro e la passione di una piccola produzione indipendente è diventata, con il suo PAPtour, un Case History nazionale:“Quando PAPmusic è uscito dalle sale cinematografiche, abbiamo ricevuto molte richieste da parte di tantissimi ragazzi che ci chiedevano di poter vedere il film. Per questo, abbiamo attivato un Form sul nostro sito per dialogare con tutti e capire cosa si aspettassero da noi. Siamo stati sommersi da 2000 richieste e deciso di fare una “Proiezione Test” su Milano. Mai avremmo immaginato che sarebbero arrivati dal Veneto, dal Piemonte, dall’Emilia, insomma un po’ da tutta la penisola e, soprattutto, super PAPizzati! Non è stata una semplice proiezione, ma una “Proiezione Party” in cui il pubblico si è lasciato coinvolgere, divertendosi e interagendo con noi e con tutti gli spettatori in sala, rompendo qualunque schema e applaudendo a scena aperta come ad un concerto. È stato un momento di grande condivisione, di gioia e interscambio culturale con Q&A che sono proseguiti in strada, quando il Cinema, a mezzanotte, ci ha buttati fuori! Da lì è partito il PAPtour in giro per l’Italia da Milano a Roma, Torino, Bologna, Sanremo e ancora Milano. Tutti ci chiedevano quando e dove poterlo vedere in streaming e quindi ci siamo messi al lavoro”.

Durante il PAPtour la visibilità di PAPmusic sui social ha raggiunto diversi milioni di visualizzazioni, creando neologismi ispirati al titolo dell’opera, come “mi sono PAPizzato”, “PAPizzati anche tu”, “PAPlove”, “PAPfan”, “PAPteam”, “PAPworld”, “PAPstreaming” e così, ad ogni parola che si vuole pronunciare, la community aggiunge la simpatica radice “PAP”.

PAPmusic è un film didattico, divertente e irriverente ambientato a Milano, capitale della Moda, ricostruita in computer grafica, così come tanti luoghi iconici del nostro Paese come il Colosseo, Pompei e il Ponte dei Sospiri di Venezia.

PAPmusic si ispira alla Pop Music, alla Pop Art e al “P’AP”, che è l’abbreviazione del Prêt-À-Porter: un connubio tra Animazione, Moda, Musica, Design e Patrimonio Artistico italiano. Un’opera fuori dagli schemi che racconta le dinamiche lavorative del mondo della moda attraverso un sorriso, promuovendo il Made in Italy.

PAPmusic – Animation for Fashion èprodotto da Not Just Music S.r.l. Le voci dei protagonisti arrivano dal mondo del cinema, radiofonico, musicale, televisivo e della moda come Luca Ward, Rudy Zerbi, Marco Mazzoli, Jake La Furia, Tamara Donà, Fernando Proce, Sergio Sylvestre, Regina, Luca Abbrescia, B-nario, Ginta, Andrea Carpinteri, Michele Lamanna.

In un tempo in cui ci si isola, dialogando solo attraverso i social, PAPmusic unisce, mette in relazione, fa incontrare e, come per magia, le sue proiezioni diventano una vera festa, un momento irriverente e folle che sembrano non voler finire: nascono incontri, amori, si dialoga, ci si confronta. PAPmusic è molto più che un film: è un’esperienza multimediale, un progetto innovativo che è ormai diventato un “Movimento”, una “filosofia di vita”.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bWMrNmFI-mc

Pitch: https://drive.google.com/file/d/1Qg0Mgq509zK3TwTvwE7pibWPExSAiflv/view

Rassegna Stampa: https://www.not-just-music.it/rassegna-stampa/

Premi Cinecittà: https://filmitalia.org/it/film/192173/

Video – Un tour diventato Pap: https://www.youtube.com/watch?si=u7J7TQNkGD9qws6X&v=SmJ5l6kfrzY&feature=youtu.be

Video Commenti del pubblico: https://www.youtube.com/watch?v=Mpkne5lLlGo