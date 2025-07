I migliori rooftop bar e ristoranti per ammirare panorami unici

Le terrazze più iconiche per mangiare e bere con vista

Forse è l’aria rarefatta di un rooftop a rendere l’esperienza così speciale. Oppure è il senso di esclusività, la sensazione di essere parte di un segreto riservato a pochi, o ancora i panorami spettacolari che aiutano a vedere tutto in una prospettiva diversa. Qualunque sia il motivo per cui un bar o ristorante sulla terrazza riesca a distinguersi, una cosa è certa: la loro popolarità è in aumento. Sempre più hotel stanno trasformando i loro tetti in spazi dove ospiti possono bere, mangiare e divertirsi. Ecco i migliori rooftop selezionati da Condé Nast Johansens…

Immergendosi in un viaggio ideale tra le altezze del mondo, questo percorso propone una selezione dei rooftop bar e ristoranti più affascinanti: luoghi dove il panorama incontra il palato, la vista diventa esperienza e ogni sorso o piatto si trasforma in un ricordo da custodire. Sospesi tra cielo e terra, questi spazi reinventano la convivialità, offrendo emozioni tra luce, design e gusto.

The Clou Lounge Bar & Restaurant – Grand Hotel Des Étrangers, Ortigia, Sicilia

Nel cuore dell’isola di Ortigia, culla del barocco siciliano e dell’antica Siracusa, il Clou Lounge Bar & Restaurant del prestigioso Grand Hotel Des Étrangers è un invito a lasciarsi sedurre dai sapori, dai profumi e dalla luce del Mediterraneo. Situato all’ultimo piano di uno degli edifici storici più iconici della città, recentemente restaurato con eleganza e rispetto per l’architettura originale, il ristorante offre ambienti panoramici mozzafiato, sia interni che all’aperto, dove storia, raffinatezza e comfort si incontrano in perfetto equilibrio.

All’esterno, sulla terrazza o nella veranda lounge, ci si può accomodare su eleganti divani in stile contemporaneo, circondati da piante aromatiche, tessuti naturali e il profumo salmastro della brezza marina. Il sole che cala lentamente dietro l’orizzonte regala spettacolari giochi di luce su Ortigia e sull’oceano, creando un’atmosfera sognante e senza tempo.

Terrazza Borromini – Eitch Borromini, Roma

Situata al quarto piano di uno dei palazzi più affascinanti del centro storico di Roma, la Terrazza Borromini è una gemma sospesa tra arte, storia e panorama. Il ristorante sorge all’interno dell’Eitch Borromini, un elegante boutique hotel ospitato nell’ala seicentesca di Palazzo Pamphilj, capolavoro architettonico progettato da Francesco Borromini, affacciato direttamente su Piazza Navona.

La terrazza regala una delle viste più spettacolari della Capitale: a 360 gradi si abbracciano i tetti della Città Eterna, il profilo della Basilica di San Pietro, il Pantheon, e soprattutto la monumentale Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, che si ammira dall’alto in tutta la sua maestosità. Di fianco, svetta la cupola barocca della chiesa di Sant’Agnese in Agone, così vicina che sembra di poterla toccare. L’ambiente è raffinato ma accogliente, perfetto per una cena romantica o un pranzo elegante. A rendere l’esperienza ancora più completa, la presenza della Galleria d’Arte Borromini, che impreziosisce l’intero palazzo con opere contemporanee e pezzi d’epoca, creando un dialogo affascinante tra passato e presente.

Rooftop & Cocktail Bar – Lifestyle Suites Rome, Roma

Affacciato direttamente su Piazza Navona, uno dei luoghi più iconici e scenografici di Roma, il rooftop del Lifestyle Suites Rome è un autentico gioiello sospeso nel cuore della città. Questo elegante boutique hotel per soli adulti (16+) riserva l’accesso al rooftop esclusivamente ai propri ospiti, garantendo un’esperienza intima, tranquilla e altamente personalizzata.

Dalla terrazza panoramica si gode di una vista privilegiata sulla Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, sulla cupola barocca di Sant’Agnese in Agone e sui tetti rosati di Roma che si tingono d’oro al tramonto. È il luogo perfetto per iniziare la giornata con un caffè italiano servito con pasticceria artigianale, oppure per rilassarsi nel tardo pomeriggio con un cocktail d’autore accompagnato da stuzzichini gourmet, in un’atmosfera sospesa tra arte, bellezza e quiete.

Es Princep Rooftop – Es Princep, Palma di Maiorca, Spagna

Situato in uno degli hotel più raffinati di Palma, il rooftop dell’Es Princep è una terrazza d’eccezione che regala una vista mozzafiato sulla baia di Palma, sul blu profondo del Mediterraneo e sui tetti antichi della città vecchia. Un’oasi urbana dove lusso e relax si fondono in un’esperienza sensoriale unica.

Di giorno, gli ospiti possono rilassarsi al sole su eleganti lettini a bordo della piscina panoramica, accessibile solo a chi soggiorna in hotel, sorseggiando bevande fresche o gustando piatti leggeri dal menu a bordo piscina. Ma è al calar del sole che il rooftop si trasforma: l’atmosfera si fa vibrante e seducente, mentre la luce dorata del tramonto accende il cielo e il mare.

The Lumi Rooftop Bar & Restaurant – The Lumiares Hotel & Spa, Lisbona, Portogallo

Arroccato nel cuore del vivace quartiere Bairro Alto, The Lumi Rooftop è la terrazza panoramica del raffinato Lumiares Hotel & Spa, un boutique hotel cinque stelle che fonde charme locale, design contemporaneo e ospitalità portoghese d’eccellenza. Da qui, si gode una vista impareggiabile sui tetti in terracotta dell’antica Lisbona, sul fiume Tago che scorre placido in lontananza e sul tram elettrico che scivola silenzioso lungo le stradine acciottolate.

Il rooftop è un rifugio urbano elegante e informale allo stesso tempo, perfetto per ogni momento della giornata. Al mattino, il brunch è una vera coccola: pancakes soffici, uova bio, frutta fresca e specialità portoghesi rivisitate con un tocco creativo. A pranzo e cena, il menu prosegue con piatti ispirati alla cucina tradizionale, come il bacalhau o il polpo grigliato, accompagnati da una selezione curata di vini locali e naturali, oppure da cocktail raffinati preparati da mixologist esperti.

Rock Bar – AYANA B alì , Bali, Indonesia

Anche se non si trova su un classico rooftop, il celebre Rock Bar dell’AYANA Resort di Bali è forse ancora più spettacolare: incastonato su una scogliera a picco sull’Oceano Indiano, è sospeso tra cielo, mare e roccia lavica, regalando uno dei tramonti più iconici dell’isola. Raggiungibile solo tramite un ascensore panoramico scavato nella roccia, il Rock Bar è una delle destinazioni più ambite per chi cerca un’esperienza scenografica e sensoriale a 360 gradi.

Il bar, disegnato seguendo le linee naturali della scogliera, si fonde con l’ambiente circostante in un equilibrio perfetto tra design contemporaneo e paesaggio esotico. Al tramonto, mentre il sole si tuffa lentamente nell’oceano e le onde si infrangono contro le rocce sottostanti, l’atmosfera diventa pura magia.

Tutte location che offrono esperienze uniche da vivere e condividere, dove ogni momento diventa un ricordo prezioso, immersi in un’atmosfera esclusiva e raffinata che solo le terrazze più suggestive del mondo sanno regalare, tra panorami mozzafiato e ambienti dal fascino senza tempo.

Per conoscere tutte le terrazze più suggestive selezionate da Condé Nast Johansens: https://www.johansens.com/inspiration/the-best-rooftop-bars-and-restaurants/