ETI Viaggi lancia offerte last minute per Sharm El Sheikh

Voli diretti ogni sabato da Verona per una vacanza all inclusive a prezzi straordinari!

Alla scoperta dell Mar Rosso con partenze ogni sabato da Verona per Sharm El Sheikh: ETI Viaggi – Express Travel International, il numero 1 in Europa tra gli operatori turistici specializzati in Egitto con oltre 600.000 ospiti all’anno, propone pacchetti settimanali last minute all inclusive per Sharm el Sheikh, con voli charter in partenza il sabato e prezzi a partire da soli 599,00 Euro a persona.

Ogni sabato da Verona parte un volo diretto per Sharm el Sheikh, un’occasione last minute da non perdere per chi non ha ancora deciso dove trascorrere le vacanze, meta ideale per vivere una settimana all’insegna del relax e del divetimento.

In un contesto in cui le truffe online e le prenotazioni poco chiare rappresentano un rischio crescente per i viaggiatori, ETI Viaggi (www.etiviaggi.it) si conferma un punto di riferimento affidabile e trasparente nel panorama turistico internazionale. Grazie a un’esperienza pluridecennale, una presenza capillare in numerosi Paesi europei e partnership consolidate con strutture alberghiere selezionate, l’operatore garantisce standard elevati di sicurezza, chiarezza contrattuale e assistenza dedicata, offrendo ai clienti un servizio serio e professionale in ogni fase del viaggio.

Prezzi irresistibili in formula All Inclusive, ecco alcuni esempi:

1 settimana All Inclusive presso lo Sharm Resort 4* , confortevole struttura situata a pochi passi dalle splendide spiagge di Sharm el Sheikh, con accesso diretto al mare, piscine, ristoranti tematici e ambienti ideali per il relax e il divertimento, a partire da 599,00 Euro a persona in camera doppia . Una proposta perfetta per chi desidera un soggiorno completo in un contesto suggestivo e accogliente.

, confortevole struttura situata a pochi passi dalle splendide spiagge di Sharm el Sheikh, con accesso diretto al mare, piscine, ristoranti tematici e ambienti ideali per il relax e il divertimento, . Una proposta perfetta per chi desidera un soggiorno completo in un contesto suggestivo e accogliente. 1 settimana All Inclusive presso il Ghazala Gardens 4* , elegante resort situato nel cuore di Naama Bay, a partire da 649,00 Euro a persona in camera doppia. Un’offerta che unisce comfort, posizione strategica e convenienza, ideale per chi desidera scoprire il Mar Rosso con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

, elegante resort situato nel cuore di Naama Bay, a persona in camera doppia. Un’offerta che unisce comfort, posizione strategica e convenienza, ideale per chi desidera scoprire il Mar Rosso con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 1 settimana All Inclusive presso The Grand Hotel Sharm el Sheikh 4*, elegante struttura affacciata direttamente sul Mar Rosso, immersa in rigogliosi giardini tropicali e dotata di accesso privato al mare, a partire da 729,00 Euro a persona in camera doppia. Una soluzione ideale per chi cerca relax, comfort e servizi di qualità in uno dei contesti più affascinanti dell’Egitto.

Ecco solo alcuni dei vantaggi che offre ETI Viaggi: