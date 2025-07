Ostia – Droghei (PD): “Sul litorale romano la Regione non può restare a guardare. Servono misure urgenti per attività produttive e lavoratori stagionali”

“Il litorale romano sta vivendo un momento di trasformazione profonda che, ci auguriamo, possa portare benefici sul piano della legalità e della qualità dei servizi, ma che oggi sta generando difficoltà economiche e occupazionali molto serie. La Regione Lazio non può restare a guardare” – Così la consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Droghei, intervenendo oggi in Aula alla Pisana alla presenza della vicepresidente e Assessora Roberta Angelilli – “Ho già chiesto, più di un mese fa – ha ricordato Droghei – alla vice presidente l’attivazione di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e gli operatori locali per valutare insieme strumenti specifici di sostegno alle attività produttive del litorale, che rischiano molto in questo momento di incertezza. Servono misure concrete, oltre i bandi ordinari, che spesso non tengono conto delle esigenze reali di queste imprese” – La consigliera ha poi sollevato la questione dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali, molti dei quali rimasti senza impiego a seguito della chiusura di diversi stabilimenti balneari” – Occorre aprire subito un confronto con il Ministero del Lavoro, per capire se siano attivabili strumenti straordinari di tutela, come ad esempio una cassa integrazione speciale. Parliamo di persone che, da un giorno all’altro, si sono ritrovate senza prospettive né sostegni economici: non possiamo voltare lo sguardo altrove. Roma Capitale – ha concluso Droghei – sta facendo la sua parte, come dimostrato anche nel consiglio straordinario convocato nei giorni scorsi sul tema. Ora tocca alla Regione Lazio fare la sua: servono risposte immediate e una regia istituzionale all’altezza della sfida che il nostro litorale sta vivendo”.