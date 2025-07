INA & ASCANIO insieme per il nuovo singolo “Disco Italiana”

DISCO ITALIANA (etichetta 4SR – 4 Strings Rules) è un brano estivo dalle sonorità Pop, Disco e Funk, dove INA e ASCANIO si alternano nelle strofe che culminano in un ritornello catchy e orecchiabile. Il testo racconta una serata in una discoteca e del corteggiamento tra un “lui” e una “lei”.

Il videoclip o visual video, online su youtube, è a tema disco anni ’80. I due protagonisti (INA e ASCANIO) si spostano per andare in città con il loro pandino italiano color rosso sgargiante, ma un imprevisto interromperà il loro tragitto. Si ritroveranno da soli, dispersi fra le vie di campagna, a ballare e cantare “DISCO ITALIANA” mentre cercheranno, invani, di riparare il motore dell’auto.

INA: Mi sono avvicinato al mondo della musica ascoltando mio nonno suonare il pianoforte.

Ricordo i primi concerti Jazz con la famiglia… le prime gite fuori porta a mangiare nelle trattorie la domenica a pranzo, mentre ascoltavamo i dischi di alcuni cantautori come Dalla, Battisti, Concato, Tenco, Baglioni. Dai 13 anni in poi ho iniziato a comporre le prime poesie in rima, le leggevo ai miei compagni e alle insegnanti. Da lì i primi concorsi e i primi piccoli premi. Pochi anni dopo scopro il rap/hip-hop e così inizio a realizzare come la rabbia, i sentimenti cupi e la volontà di evasione da una realtà opprimente potessero essere dei cardini molto importanti su cui basare una propria poetica. La musica per me, per ogni amico che lavora con noi e per ogni musicista presente nel progetto, rappresenta l’unica porta che abbiamo per poter trasmettere ogni fibra di noi stessi, l’unico percorso valido che ha senso di esistere, e l’unico spiraglio vitale, che ci rende liberi; l’unica possibilità attuale per cambiare le nostre vite

ASCANIO: Scrivere anche di esperienze personali è un modo che mi aiuta a comunicare e raccontare agli altri i miei modi di pensare e di agire per stare più a contatto con i fan. L’estate trascorsa del 2024 in giro per l’Italia ricca di concerti mi ha fatto capire quanto è importante avere sempre il contatto con i propri sostenitori e conoscere pure gente nuova che potrebbe seguirti in futuro. Spero che questo sia sempre un inizio poiché è sempre bello scoprire emozioni nuove di un percorso ancora lungo e spero sia ancora più bello con questo nuovo singolo per l’Estate 2025

Biografie

INA, all’anagrafe Ludovico Urbani, è un giovane cantautore milanese. Dopo il liceo inizia una lunga fase di ricerca di una propria identità artistica e di un team indipendente che potesse credere nel progetto artistico, dedicando tempo e risorse. Nel 2024 arriva la prima firma ufficiale in ADA / WARNER. L’incontro con tutti i ragazzi del nuovo team creativo ha segnato un cambiamento radicale, una nuova ricerca che aveva l’obiettivo di fondere elementi di tradizionalità italiana ad un gusto musicale più moderno e incalzante.

Nei suoi brani possiamo trovare forti riferimenti alla cultura popolare italiana, influenzata e forgiata anche dal quartiere in cui vive, “Ortica”, una zona sospesa tra periferia e centro, gremita di trattorie e punti di convivialità storici come “La Balera dell’Ortica”. Oltre alla cornice dell’“italianità”, l’autore esplora diverse tematiche fra cui i traumi dell’infanzia, il rapporto spesso buffo e caotico con l’amore, le controversie della città in cui vive, i vizi e le dipendenze. Il progetto risente fortemente dell’influenza di una precisa corrente del cantautorato italiano, quello che si può definire un po’ più “sporca e dannata”: Rino Gaetano, Vinicio Capossela, Fred Buscaglione. Imprescindibile il sodalizio con l’amico, produttore e chitarrista ROSS, con il quale nasce ogni composizione.

Andrea Ascanio, in arte ASCANIO, è un cantautore indie/pop nato il 18 agosto 2003 a Copertino, in provincia di Lecce. Fin da piccolo ha mostrato una grande passione per il calcio e la musica, ma dopo aver capito di non avere le qualità tecniche per diventare un calciatore, si è dedicato completamente alla musica. A soli 7 anni, dopo pochi mesi di studio, è riuscito a superare le selezioni del programma televisivo Ti Lascio una Canzone, condotto su Rai 1 da Antonella Clerici. Ha debuttato sul palco del programma come membro di un trio e duettando con vari cantanti, vincendo anche il premio della critica. Alla fine del programma è stato selezionato per una tournée in America, cantando in importanti palcoscenici come Chicago, Atlantic City, Connecticut e New York. Nel 2012-2013 ha partecipato ad altri programmi televisivi, come “Se stasera sono qui” su LA7 con Teresa Magnino e il “XX Concerto di Natale” al Vaticano.

Nel 2019, Ascanio si è avvicinato alla strada del cantautorato, scrivendo i suoi primi pezzi dopo l’incontro con l’autore multiplatino Rory Di Benedetto. Insieme hanno creato uno stile più contemporaneo ed indie. Nei suoi brani, Andrea cerca di descrivere immagini della quotidianità con un linguaggio semplice e ricco di metafore azzardate. Ha recentemente terminato il suo percorso come allievo di Rudy Zerbi nel talent show “Amici di Maria De Filippi“, dove ha presentato il suo primo singolo “Margot”. La canzone parla di due ragazzi che hanno paura delle sorprese che la vita potrebbe riservargli, descritte attraverso citazioni ironiche di esperienze divertenti, con un mood definito “nostalgicamente simpatico”. Come per i suoi altri singoli “Riaccendo la TV”, “Mood” e “Karma”, Piazzale Michelangelo anche in questo nuovo progetto Andrea dimostra la capacità di usare le parole in modo fantasioso e melodico. Il singolo di successo “Margot” attualmente conta circa 8 milioni di ascolti su Spotify è prodotto da Rory Di Benedetto ed Eggwyte, per l’etichetta DMB Management ed è distribuito dalla Sony Music Italy. Nonostante le numerose audizioni, tra cui quella per “X Factor“, Ascanio sa di avere tutte le carte in regola per continuare a perseguire il suo sogno. La sua passione per la musica lo accompagna fin dall’infanzia, quando ha abbandonato il calcio per concentrarsi sulla sua voce. Nel 2023 ha realizzato la colonna sonora del cortometraggio intitolato “I nostri Sogni”, che successivamente è stato presentato e riprodotto al Giffoni Festival con la regia di Riccardo Denaro. La figura di Ascanio ha trovato la sua area di spicco su TikTok dove i suoi brani sono andati subito virali in tutta Italia come il singolo Alice in feat con Luk3. Nell’ultima estate il singolo lanciato dall’artista ha raggiunto circa 30k video realizzati su Tiktok e superato in due mesi la soglia 1 milione di ascolti intitolato “Tutta Rosa”.

