ROMA – In un’epoca dominata dal consumismo e dalla produzione seriale, nasce una piattaforma che punta in direzione opposta: si chiama Skillaly ed è un marketplace italiano dedicato all’artigianato artistico, creativo e sostenibile. Una startup innovativa tutta romana, fondata con l’obiettivo di supportare i maestri artigiani, gli artisti indipendenti e i creativi italiani, portando le loro opere online e valorizzandone unicità, storia e tradizione.

Un ecosistema digitale per l’artigianato Made in Italy

Skillaly non è solo un sito e-commerce: è un vero e proprio ecosistema digitale che promuove il patrimonio artigianale italiano, offrendo agli artigiani la possibilità di vendere online le proprie creazioni – gioielli artigianali, ceramiche fatte a mano, accessori moda, prodotti in cuoio, sculture, opere d’arte e molto altro – in uno spazio dedicato e pensato su misura per loro.

Con oltre 100 discipline artigiane riconosciute – dai liutai ai ceramisti, dai sartori ai mosaicisti – Skillaly mira a custodire e innovare l’identità manifatturiera italiana.

Scopri tutte le discipline presenti su Skillaly.com

Un marketplace etico, inclusivo e sostenibile

A differenza di molti grandi e-commerce internazionali, Skillaly punta su trasparenza, filiera corta e qualità reale. Ogni prodotto caricato viene verificato manualmente, e la piattaforma integra sistemi di intelligenza artificiale per il controllo qualità, l’ottimizzazione delle descrizioni e l’assistenza ai venditori.

«Il nostro obiettivo – spiega il team – è quello di rendere il talento artigiano accessibile online senza snaturarlo, dando agli artisti pieno controllo sulla propria bottega digitale.»

Skillaly e il Lazio: una vetrina anche per gli artigiani locali

Il Lazio, culla di tradizioni artistiche e di artigianato di eccellenza, è uno dei territori su cui Skillaly investe con maggiore attenzione. Molti degli artigiani presenti sulla piattaforma provengono da Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, e hanno trovato in Skillaly una nuova via per promuovere il proprio lavoro, anche all’estero.

Tra le funzionalità più apprezzate dai venditori:

negozio personalizzabile con biografia, logo e banner

gestione semplice degli ordini

supporto umano e assistente virtuale “Skilly” per ogni dubbio

visibilità sui motori di ricerca grazie a un sistema SEO integrato

Una risposta concreta al declino del settore

In un contesto dove il lavoro artigiano rischia di scomparire, Skillaly si pone come alternativa concreta: una piattaforma digitale che non standardizza ma esalta l’identità, la creatività e il saper fare.

Chi acquista su Skillaly sostiene un modello di consumo consapevole e sostenibile, valorizzando prodotti unici che raccontano storie autentiche.

