L’Arcivescovo di Mosca ospite due giorni della comunità locale

Arcinazzo Romano, Marocchi: “E’ stato un grande onore accogliere Mons. Pezzi, la Sua presenza ha arricchito tutti noi”

In quest’ultimi giorni, è stato graditissimo ospite della comunità di Arcinazzo Romano l’arcivescovo cattolico di Mosca Mons. Paolo Pezzi, in carica dal 21 settembre 2007. Oltre al suo ruolo di arcivescovo in carica dal 2007, Sua Eccellenza Mons. Pezzi è anche Presidente della Conferenza dei vescovi cattolici della Federazione Russa. In questa veste, è spesso coinvolto in questioni relative alla Chiesa cattolica in Russia e alle relazioni con le altre confessioni cristiane, come la Chiesa ortodossa russa. L’alto prelato è stato accolto calorosamente dal Sindaco Luca Marocchi (nella foto alla sx dell’Arcivescovo), con il quale ha avuto modo in più momenti di confrontarsi su varie tematiche, esternando grande apprezzamento per l’accoglienza ricevuta dall’intera comunità e per la bellezza del luogo, che aveva in precedenza già conosciuto. Recentemente, Mons. Pezzi ha espresso preoccupazione per la guerra in Ucraina e ha sottolineato l’importanza della ricerca di vie di dialogo per la pace. Significativa la sua risposta durante un’intervista alla domanda: “Lei crede possibile la pace?” Sua Eccellenza a così risposto “Certo che io credo nella pace. Perché? Perché Gesù ce l’ha già assicurata. In un certo senso, noi viviamo già in quella pace. Ed è proprio in forza di questa certezza che ci dona la fede, che possiamo anche credere, cioè sperare, negli uomini, nella possibilità che anche loro si convertano e accolgano quella pace che solo Cristo può dare, rendendola effettiva nella vita di ogni giorno. Questo è ciò che ci auguriamo, per cui preghiamo, e per cui anche noi offriamo e soffriamo ogni giorno”. Il tema della guerra è stato anche toccato durante la celebrazione eucaristica per la giornata dei nonni presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove il Sindaco Marocchi ha espresso la speranza che il conflitto cessi il prima possibile, una lotta dove non ci sono vincitori ma solo vinti. “Una giornata con molto significato -ha commentato il Primo Cittadino Luca Marocchi- al seguito, culminata con un pranzo conviviale con i nostri Anziani. Una serata quella che l’ha preceduta ove Sua Ecc. Mons. Paolo Pezzi ha tenuto un incontro, nella nostra Chiesa Parrocchiale, toccando varie tematiche legate al Suo Ministero Pastorale in Russia. Un grazie di cuore a S. Ecc. per lo spessore che ci ha dato e donato nei due giorni nei quali abbiamo avuto l’onore di ospitarlo. Un grazie al Centro Anziani Arcinazzo Romano, alla Parrocchia S. Maria Assunta – Arcinazzo Romano presieduta del nostro Parroco Don Crispino, che hanno magistralmente organizzato, permesso ciò ed a tutti coloro che vi hanno collaborato”.