CHERUS – Online il singolo “L’amore è una marea”

“L’amore è una marea” è il nuovo singolo di Cherus (Up Music Studio), brano che parla di amore estivo, un incontro fugace che cambia il destino di due persone.

Il testo -spiega l’artista- pieno di immagine evocative, descrive l’amore come una marea che spinge i due protagonisti a cercarsi e ad allontanarsi.

Stefano Caruso, in arte Cherus, è un cantante di 31 anni nato ad Alessandria. Sin da quando era bambino ha sempre avuto la passione per la musica. Iniziò il suo percorso con le prime lezioni di chitarra per poi, subito dopo, passare a quelle di canto, esibendosi fino ai 19 anni. Purtroppo il suo cammino artistico si interruppe per diversi fattori che lo distolsero dalla musica, ma dentro il suo cuore non mollò mai quell’entusiasmo che tanto lo caratterizzava. Dopo 10 anni riprese la strada musicale spinto da quel sogno che mai aveva abbandonato: diventare un cantante. Quella passione irrefrenabile che ha sempre scalciato dentro di sé e che gli ha fatto riprendere gli studi, dando sfogo alla sua energia. Per Cherus la musica è vita, la forza nei momenti più bui. Giunti nel 2025 pubblica il suo primo singolo con etichetta discografica, per accompagnarci lungo tutta l’estate e regalarci momenti di divertimento, passione ed amore.

https://www.instagram.com/cherus_the_singer