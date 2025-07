ASI Calcio Lazio – Grande successo premiazioni campionati tornei, donati euro 5.500 all’ Associazione Salvamamme e Salvabebè

di Fausto ZILLI

Premiazioni Campionati Tornei calcio a 11 stagione sportiva 2024 2025

Una splendida serata quella passata lo scorso 24 di luglio presso lo stadio dei Ferriovieri D.L.F., anche in questa stagione sportiva appena terminata vi sono state le premiazioni finali dei campionati e tornei di calcio targati ASI Lazio.

Doveroso ricordare anche in questa stagione sportiva 2024 2025 oltre al calcio giocato, nello specifico calcio a 11, che nel campionato di calcio over 35 ARTI & MESTIERI come ogni anno vi è la raccolta fondi tra giocatori, direttori di gara, dirigenti,in favore dell’ associazione Salvamamme e Salvabebè, la quale opera da oltre quindici anni intervenendo nei momenti cruciali dell’abbandono e della solitudine delle mamme e delle famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico: gli ultimi tempi della gravidanza, i giorni difficili dopo il parto, l’interminabile primo anno della maternità, quando un momento di calore al primo incontro diventa un’ancora di salvezza e il corredino che la mamma riceve il primo passo di un lungo cammino. Ma subito dopo il supporto si estende all’ambito sanitario, psicologico, legale, logistico, pedagogico, formativo: l’incontro diventa sovente consuetudine, mamme assistite si fanno volontarie dell’Associazione.

Presente alla serata il presidente Regionale ASI Lazio il Dott. Roberto Cipolletti il quale si è complimentato con tutti gli adetti ai lavori per l’ottimo risultato ottenuto sia in campo che fuori dal campo, presente tra gli altri il presidente dell’associazione Salvamamme & Salvabebè la Dott.ssa Maria Grazia Passeri dove le è stato consegnato dal Presidente Cipolletti l’assegno di € 5.500.

Il mattatore della serata il presidente Arbitri Sport Italiani Americo Scatena, il quale si è complimentato con tutti gli adetti ai lavori in particolare con i 38 Direttori di Gara che hanno permesso, attraverso il loro difficile servizio sportivo lo svolgimento dei campionati, a partire dal designatore Francesco Florio, nessuno escluso.

I campionati ASI calcio Lazio, così suddivisi : Campionato over 35 ARTI & MESTIERI, campionato Eccellenza over 35, Torneo Happy Summer, campionato over 45. Per la cronaca il campionato over 35 ARTI & MESTIERI è stato vinto dai Vigili del Fuoco, 2^ classificata C.A.S.C.Banca D’Italia, 3^ classificata Iannaccone Agenzia Assicurazioni, il capocannoniere il Sig. Vincenzo Consales (V.V.F.F.), squadra Fairplay Veterinari Romani, Jazzisti, Giornalisti Rai.

Per quanto riguarda il campionato Eccellenza over 35 , si classifica al 1° posto l’ASD Real Talenti, 2^ classificata ASD Iannaccone, 3^ classificata ASD Antonio Ianni, giocatore Fairplay il Sig. Daniele Dionisi (Lupa Amatori). Campionato over 45 la 1^ classificata per il secondo anno consecutivo è l’ASD Tevere Roma Amatori, 2^ classificata ASD NIA Roma, 3^ classificata ASD Lupa Amatori Over 2017, miglior portiere Sig. Gianfranco Bauco (ASD Lupa Amatori) per il secondo anno consecutivo, capocannoniere il Sig. Loris Fabi (NIA Roma), premio squadra Fairplay NIA Roma.

Nel torneo HAPPY Summer 1^ classificata Play Out ASD Fiamme Azzurre, 2^ classificata Play Out ASD Lupa Amatori over 2017, 1^ classificata Play Off ASD Antonio Ianni, 2^ classificata Play Off ASD Città di Fiano.

Quando lo sport, in questo caso il calcio è mezzo di aggregazione, informazione e inclusione sociale.

