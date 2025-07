A CHENT’ANNOS… A TAVOLA! Il segreto dei centenari in una cena sotto le stelle

La cultura della longevità in scena all’Arbatax Park Resort & Spa

Grande successo per la prima serata di “A Chent’Annos… a tavola!”, format enogastronomico targato Arbatax Park Resort giunto alla sua ottava edizione.

La passione per il buon cibo nasce dal legame profondo con il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni. È da questa ispirazione che ha preso vita la serata gastronomica “A Chent’Annos… a tavola!”, tenutasi lo scorso 25 luglio nella suggestiva cornice del Ristorante Monte Turri, all’interno dell’Arbatax Park Resort & Spa, nel cuore della splendida Ogliastra.

Un evento unico che ha saputo coniugare tradizione e innovazione culinaria, trasformando la cena in un vero viaggio multisensoriale tra sapori autentici e panorami mozzafiato. L’Ogliastra, terra incontaminata e culla di una delle cinque Blue Zone del mondo – dove la longevità è parte integrante della cultura locale – è diventata la protagonista ispiratrice di una serata all’insegna del benessere, della convivialità e della memoria.

Guidati dall’estro e dalla sensibilità della chef Alessandra Nioi, gli ospiti hanno potuto vivere un percorso gastronomico coinvolgente, alla scoperta di una cucina semplice e genuina: valori cardine dello stile di vita che caratterizza la lunga vita degli abitanti di questa terra. Il menù, ispirato alla tradizione sarda ma rivisitato in chiave contemporanea, ha esaltato i sapori delle terre centenarie con eleganza e rispetto per l’autenticità.

La serata, svoltasi sulla scenografica terrazza panoramica del Monte Turri, è stata arricchita da uno storytelling coinvolgente capace di emozionare e trasmettere l’essenza più profonda della cultura locale.

“A Chent’Annos… a tavola!” non è stato solo un evento gastronomico, ma un tributo alla filosofia di vita sarda, che insegna il valore del tempo, del legame con la comunità e della gratitudine verso la terra. Un’occasione per celebrare l’identità di un territorio unico, attraverso un’esperienza immersiva capace di unire cultura, benessere e sostenibilità.

L’iniziativa si inserisce all’interno del ricco programma estivo dell’Arbatax Park Resort, che anche quest’anno propone appuntamenti culturali e artistici pensati per offrire agli ospiti esperienze autentiche e profondamente radicate nella realtà locale.

InCantos | Sounds from Sardinia: una rassegna musicale che celebra la bellezza autentica dell’isola, tra le maestose rocce rosse e la memoria ancestrale che le avvolge. In uno degli scenari più suggestivi della Sardegna, la musica si fonde con la natura e le emozioni, regalando momenti di intensa poesia sonora. Ospiti d’eccezione dell’edizione 2025, giovedì 21 agosto, l’ensemble Réunis diretto dal Maestro Pietro Ferra, che in formazione di quartetto d’archi proporrà un raffinato omaggio alla grande musica da cinema: da Morricone a Rota, fino alle iconiche melodie del Moulin Rouge. Un invito a vivere l’estate in modo nuovo, tra incanto, arte e identità.

Il VIK Club – Very Important Kids, che nasce dalla visione creativa e dalla filosofia educativa di Angela Mazzella e ispirata all’arte universale e relazionale di Maria Lai. Realizzato all’interno dell’Arbatax Park Resort, il VIK rappresenta una proposta innovativa dedicata all’accoglienza e all’intrattenimento dei bambini durante il periodo delle vacanze. Cuore del progetto è l’ambientazione ispirata alla cultura, alle leggende della Sardegna, alla natura e alle fiabe cucite dell’artista ogliastrina Lai, pensata con cura per offrire un’esperienza unica e immersiva. Un’équipe di educatori-animatori, selezionata e formata con attenzione, guida i piccoli ospiti in attività ludico-didattiche attraverso un approccio originale e coinvolgente. Il resort si trasforma in uno spazio sospeso tra realtà e fantasia, abitato da creature e personaggi nati dal ricco immaginario dell’isola: un modo di vivere l’estate, tra magia, apprendimento e gioco.

L’Arbatax Park conferma la sua missione: promuovere uno stile di vita sostenibile e valorizzare la cultura sarda attraverso eventi che sanno emozionare, ispirare e lasciare un ricordo duraturo.