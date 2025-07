Fonte Nuova – Arbitri Sport Italiani Focus tecnico Calcio a 5 con Massimo Cumbo

E’ stata una serata pregna di emozioni, durante la consueta riunione tecnica dell’associazione Arbitri Sport Italiani, presenti oltre al presidente Scatena, vicepresidente Fedeli, O.T. Florio, DS Guarini e tutti i tesserrati, tra arbitri nazionali e arbitri internazionali.

Con l’autorizzazione del presidente A.I.A. Dott. Antonio Zappi, presente presso la sede della sezione Lorenzo Cesari di Roma a Fonte Nuova il Dott. Massimo Cumbo quale nuovo responsabile modulo formazione perfezionamento tecnico e regolamento del calcio a 5 dell’A.I.A., il quale si è soffermanto sulla regola 12 falli e scorrettezze. Cumbo ha illustrato con video per avere degli esempi pratici, così da comprendere la differenza tra i falli, in base alla loro intensità. L’incontro è stato molto partecipato, è stata inoltre sottolineata, l’importanza del tempismo nel prendere i provvedimenti disciplinari.

Raggiunto dai nostri microfoni Americo Scatena O.T.N. di ASI, “Aver potuto dare la possibilità ai nostri ragazzi di ascoltare Massimo, di apprezzare i suoi insegnamenti ed i suoi consigli, mi ha reso davvero felice. È amico, dirigente arbitrale, istruttore F.i.f.a.-U.e.f.a. e persona splendida che può essere solo di grande crescita, tecnica e personale, per loro. Debbo sentitamente ringraziare il presidente A.I.A. ed il suo vice Francesco Massini per la concessione di questa opportunità che evidenzia come, il rapporto di vicinanza tra Arbitri appassionati, quali quelli dell’ A.I.A. e quelli di Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI), continua ad essere, da quasi vent’anni, forte e sincero. Ringrazio Massimo, con il quale ho avuto il piacere e l’onore di arbitrare in serie A, di esser venuto a trovarci per trasmettere ai fischietti ASI un pò della sua enorme competenza e spero di poterlo rivedere in altri eventi futuri. Ovviamente gli faccio un grande in bocca al lupo per il suo nuovo prestigioso incarico all’interno dell’A.I.A.”