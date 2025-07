AVVIO DEI SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO CONGIUNTI TRA LA POLIZIA DI STATO ITALIANA E LA MALTA POLICE FORCE NELLE AREE TURISTICHE DELL’ISOLA

By

Nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale di Polizia promosse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla giornata di lunedì 21 c.m. hanno preso il via a Malta i servizi di pattugliamento congiunti tra la Polizia di Stato italiana e la locale forza di polizia, finalizzati al rafforzamento della sicurezza pubblica nelle aree a maggiore afflusso turistico del paese.

Il dispositivo prevede l’impiego di otto operatori della Polizia di Stato italiana che affiancheranno i colleghi maltesi nello svolgimento di attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico, fornendo al contempo assistenza ai cittadini italiani presenti sul territorio.

Le pattuglie, impiegate principalmente nelle località di La Valletta e Saint Julian’s, a supporto degli Uffici distrettuali della Malta Police Force, potranno altresì facilitare i contatti con le autorità diplomatico-consolari italiane e con le istituzioni locali sino al termine del periodo concordato, previsto per il 17 agosto p.v..

Trattandosi di un’attività di pattugliamento congiunto dall’alto valore simbolico nell’ottica del rafforzamento della collaborazione fra le citate forze di polizia, gli agenti di polizia italiani selezionati ricoprono tutte le qualifiche operative — agenti, sovrintendenti e ispettori — e provengono da uffici che ne garantiscono una solida esperienza nei settori della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati.

Inoltre, hanno maturato specifiche competenze in ambito internazionale, avendo già partecipato, tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, a numerosi servizi di pattugliamento congiunto con altre forze di polizia europee e internazionali in contesti analoghi, sempre coordinati dal medesimo Servizio.

Il loro impiego sul territorio maltese è coordinato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – e dall’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Malta.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle collaborazioni bilaterali tra Italia e Malta in materia di sicurezza, sancite dalla stipula di un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano e la Malta Police Force, firmato nel dicembre 2024.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella cooperazione bilaterale di polizia tra i nostri Paesi.

La collaborazione rafforzata tra le forze dell’ordine italiane e maltesi non costituisce soltanto una sinergia operativa, ma è anche un segno tangibile della fiducia reciproca e dell’amicizia tra due nazioni che condividono obiettivi comuni in materia di sicurezza, oltre a valori fondamentali come la legalità, il rispetto dei diritti umani e la tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti.

La partnership tra la Malta Police Force e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano si configura come un modello virtuoso di cooperazione internazionale di polizia, nonché uno strumento concreto ed efficace per affrontare, in modo condiviso, le sfide della sicurezza nel mondo contemporaneo.