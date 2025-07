Tuscania in Corto Short Film Festival: Svelate le Giurie e Annunciati Patrocini e Sponsor

Il Tuscania in Corto Short Film Festival è lieto di annunciare la composizione delle sue due prestigiose giurie e di presentare gli enti e le associazioni che hanno concesso il loro patrocinio, nonché gli sponsor che hanno reso possibile questa edizione. Il festival, che si conferma un punto di riferimento per il cinema breve emergente.Le Giurie di Qualità e Tecnica: Esperti del Settore per un Giudizio ImparzialeIl Tuscania in Corto si fregia di due giurie d’eccellenza, composte da professionisti stimati del panorama cinematografico e giornalistico, garantendo un’analisi approfondita e un riconoscimento meritocratico delle opere in concorso.Giuria TecnicaSarà la Giuria Tecnica a valutare i cortometraggi in concorso per l’assegnazione dei premi principali. I suoi membri sono:· Olga Matsyna ( attrice, regista e presidente di giuria )· Fabio Tibaldi ( regista )· Tersite ( Società di Produzione Cinematografica )· Piano 9 ( Società di Produzione Cinematografica )· APIC ( Associazione Produttori Indipendenti Cortometraggio Italiani )· Fabio Anile ( musicista e compositore )· Marco Giardina (Compositore e sound designer )· Ing. Catello Masullo· Federico Betta ( Filmmaker )· Viola Film ( Società di Produzione Cinematografica )· Gabriele Di Girolamo (Compositore e sound designer )· Open Fields ( Società di Produzione Cinematografica )· Kazuki Film ( Società di Produzione Cinematografica )· Walter Nicoletti ( Voce Spettacolo Società di produzione e distribuzione cinematografica )· Alessandro Marinaro ( regista )· Domenico Salvatelli· Francesca Sabatelli ( regista )· Gianluca Zonta ( regista )· Giorgia Salvador ( produttrice )· Irene Magnani ( regista )· Linda Fratini ( regista )· Silvia Nobili ( regista )· Susanna Ferretti ( voce narrante, attrice, regista )· Daniela Chessa ( Etra Management )· Anna Maria De Santis ( Anna Maria De Santis Agenzia )· Chiara Spoletini (agente cinematografico Spoletini Talent Management e Fabrique Du Cinema Talents Agency)· Fabio Pallini ( agente cinematografico Fabrique du Cinema Talents Agency )· Giulia Selvaggini ( DOP )· Monica Galantucci ( M74 Agency )· Roberto Gasparro ( 35MM Produzioni )· Donata Pacces ( Associazione Assotuscania )· Mujeres nel Cinema ( Associazione di Donne nel Cinema e nell’Industria Audiovisiva )· Cristian Scardigno ( Esen Studios )· Raffaella Ludovica Cucchi ( Associazione Perchè io Segno )Giuria di Qualità – Premio della CriticaIl prestigioso “Premio della Critica” sarà assegnato da una giuria composta da stimati giornalisti e critici del settore, che offriranno una prospettiva autorevole sul valore artistico e sociale delle opere. I membri sono:· Almanacco Cinema· Gaetano Alaimo ( New Tuscia )· Agnese Giacomelli ( Maremma News )· Mara Cella ( direttrice editoriale di Luxury Files Magazine )· Antonio Falcone ( Sunset Boulevard e La Zattera del Pensiero )· Stefania Veneri ( Just Cinema )· Giancarlo Guerra ( Omnia Tuscania )· Mariella Zadro ( Tuscia Times )· Wanda Cherubini ( Tuscia Times )· Alessia Satta ( Occhio Viterbese )· Cornelio Galas· Vanessa Giraldo ( Radio Tuscia Events )· Serena D’Ascanio ( Viterbo News 24 )· Guido Rossi ( Radio Svolta )Patrocini: Un Riconoscimento Istituzionale e CulturaleIl Tuscania in Corto Short Film Festival è onorato di aver ricevuto il patrocinio di numerosi enti e associazioni, segno del loro sostegno e del riconoscimento del valore culturale e artistico dell’iniziativa. Desideriamo ringraziare per il loro prezioso appoggio:· Fondazione Carivit· Comune di Tuscania· Tuscania Turismo· Forum Terzo Settore Lazio· Nuovoimaie· Radio Svolta· SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani )· APIC ( Associazione Produttori Indipendenti Cortometraggio Italiani )· ANAC ( Associazione Nazionale Autori Cinematografici )· ENAC ( Ente Nazionale Attività Culturali )· Il Documentario· Radio Tuscia Events· AIR3 ( Associazione Italiana Registi )· ENDAS· Francesca Danese (Forum Terzo Settore Lazio )Grazie ai Nostri Sponsor: Un Supporto FondamentaleIl successo del Tuscania in Corto Short Film Festival è reso possibile anche grazie al generoso supporto dei nostri sponsor, che hanno creduto nella visione del festival e nel valore della promozione del cinema indipendente. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a:· Marco Talucci Termidraulica· Misticanza· La Casalinga SportRicordiamo a tutti i registi e produttori che la partecipazione al Tuscania in Corto Short Film Festival è completamente gratuita e le iscrizioni chiuderanno il 5 settembre 2025. Invitiamo tutti gli interessati a consultare il bando e a inviare le proprie opere attraverso il sito ufficiale del festival:www.tuscaniaincorto.itIn ultimo elenchiamo i premi che saranno consegnati nella serata finale del 8 novembre 2025 :Miglior cortometraggio sezione “ Tema Libero “Miglior cortometraggio sezione “ Al Femminile ”Miglior cortometraggio sezione “ Sociale e Ambiente “Premio della CriticaMenzione SpecialeVi aspettiamo numerosi per celebrare insieme il grande cinema breve!