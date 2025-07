The Sense Experience Resort: 5 Anni, 5 Stelle, un’eccellenza che brilla in Maremma

The Sense Experience Resort: 5 Anni, 5 Stelle, un’eccellenza che brilla in...



Il resort celebra il suo quinto anniversario festeggiando i numerosi traguardi raggiunti

Il 23 luglio 2025 il The Sense Experience Resort celebra un traguardo importante: il suo 5° anniversario. Cinque anni di passione, crescita e visione strategica che hanno portato il resort, immerso in una pineta naturale di 5 ettari della costa della Maremma Toscana, a diventare oggi un 5 stelle lusso, punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità italiana ed internazionale.

Inaugurato nel luglio 2020, il The Sense Experience Resort ha saputo imporsi sin da subito come una realtà innovativa nel panorama dell’ospitalità di alta gamma. A renderlo unico è una proposta esperienziale raffinata e immersiva, capace di coniugare natura, design, benessere e autenticità. Il servizio è pensato su misura per ogni ospite, in un contesto dove nulla è lasciato al caso, e dove l’attenzione alla sostenibilità rappresenta un pilastro fondamentale dell’identità del resort.

Un modello di accoglienza contemporanea che ha dimostrato la sua forza e il suo valore, portando il The Sense a raggiungere traguardi straordinari e ad affermarsi come punto di riferimento per l’ospitalità di lusso in Toscana e oltre. Tra i riconoscimenti più significativi:

3° posto nella classifica “ Leader della Crescita 2024 ” stilata da Il Sole 24 Ore e Statista, grazie a un CAGR del 328,64% nel triennio 2019–2022.

nella classifica “ ” stilata da Il Sole 24 Ore e Statista, grazie a un nel triennio 2019–2022. 7° posto a livello europeo nella classifica FT 1000 del Financial Times.

a livello europeo nella classifica del Financial Times. Candidatura per il secondo anno consecutivo ai Reader’s Choice Awards di Condé Nast Traveller.

ai di Condé Nast Traveller. Nomination ai “World’s Best Awards 2025” di Travel + Leisure, tra i riconoscimenti più ambiti del settore luxury a livello globale.

Il posizionamento nel segmento luxury è confermato anche dall’ingresso nei più prestigiosi circuiti internazionali del settore dell’hotellerie di alto livello:

Takumians by Traveller Made® , la community d’élite dei travel designer specializzati in viaggi su misura di lusso.

, la community d’élite dei travel designer specializzati in viaggi su misura di lusso. DESTINARE – Travel & Lifestyle Collection, selezione esclusiva all’interno del network Serandipians, che valorizza strutture d’eccellenza a livello globale.

“Festeggiare questo anniversario con questi traguardi è per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione,” afferma Federico Ficcanterri, proprietario insieme al cugino Riccardo. “In soli cinque anni, siamo riusciti a costruire qualcosa di unico, posizionandoci tra le eccellenze italiane e internazionali. Essere diventati un 5 stelle lusso, ed essere riconosciuti da realtà come Condé Nast, Travel + Leisure e Traveller Made, è il risultato di un progetto chiaro e della dedizione di un team straordinario,” aggiunge Ficcanterri che conclude:“Il nostro obiettivo resta quello di alzare costantemente l’asticella e offrire esperienze che vadano oltre le aspettative”.

Tra i momenti chiave di questa crescita figura anche la rinnovata proposta gastronomica del ristorante fine dining Eaté, situato direttamente sulla spiaggia, in una location mozzafiato. A guidare la cucina da quest’anno è lo chef Giuseppe Parisi, il cui arrivo segna una nuova fase di sviluppo e ambizione per il resort. Forte di un’esperienza consolidata nella ristorazione di alto livello, Parisi ha dato vita a una cucina che coniuga creatività, tecnica e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la stella Michelin.

The Sense Experience Resort continua a scrivere la sua storia, con lo sguardo rivolto al futuro e le radici ben salde nell’eccellenza.