LAPS 25/26: Il laboratorio del Rotary Roma Tevere sulla comunicazione consapevole

Il Rotary Club Roma Tevere promuove un laboratorio innovativo dedicato alla comunicazione consapevole ed efficace, pensato come uno spazio di confronto, crescita e sperimentazione. Il percorso, articolato in quattro incontri previsti tra ottobre 2025 e aprile 2026, è aperto a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie capacità espressive e relazionali in un contesto stimolante e partecipativo. Attraverso attività dinamiche ed esperienziali, i partecipanti saranno accompagnati in un cammino di consapevolezza comunicativa, imparando a esprimersi in modo autentico, ad ascoltare attivamente e a gestire con maggiore efficacia le relazioni interpersonali.

Il laboratorio, dal titolo LAPS 25/26 – L’arte può servire, si sviluppa in un percorso formativo che unisce voce, corpo, scrittura e presenza scenica, permettendo a ciascuno di esplorare i propri strumenti comunicativi e metterli in pratica in uno spazio sicuro e accogliente. Il primo incontro, “Mettiamoci la voce”, sarà dedicato all’attivazione corporea e vocale attraverso giochi mnemonico-verbali, esercizi statici e dinamici e una panoramica funzionale sull’apparato respiratorio e fonatorio. L’obiettivo è quello di avvicinarsi in modo ludico e consapevole alla propria voce, comprendendo come la libertà comunicativa derivi dalla padronanza degli strumenti a disposizione.

Nel secondo incontro, “Oltre le parole”, si affronterà il tema dell’ansia da performance e il modo in cui questa incide sulla nostra espressività. A partire da una riflessione collettiva e da pratiche corporee, si esploreranno gli elementi paraverbali della comunicazione, le problematiche legate alla postura, alla prossemica e al rapporto con il pubblico, imparando a trasformare la tensione in energia positiva e centrata. Il corpo sarà visto come un vero e proprio strumento, capace di veicolare ascolto, percezione e intenzione comunicativa.

Il terzo appuntamento, “Comunica cura”, sarà incentrato sulla qualità della relazione comunicativa e sull’importanza dell’apertura verso l’altro. Attraverso esercizi di scrittura, esperienze di ascolto e pratiche vocali, si lavorerà sul passaggio dalla parola alla voce, facendo emergere il valore della cura nella comunicazione e il potenziale emotivo del linguaggio. L’intenzione è quella di superare le barriere tra chi parla e chi ascolta, creando un legame autentico che renda il messaggio più incisivo e accogliente.

Il ciclo si concluderà con il quarto incontro, “Il linguaggio del corpo”, in cui i partecipanti avranno modo di mettere in pratica quanto appreso nei precedenti incontri. Attraverso l’esposizione e l’analisi di testi propri o altrui, momenti di scrittura performativa, esercizi di presenza e mutuo aiuto, si sperimenterà la libertà creativa che nasce dalla padronanza delle basi espressive. La condivisione volontaria e l’ascolto reciproco renderanno questa fase finale un’occasione preziosa di espressione e riflessione collettiva.

LAPS 25/26 – L’arte può servire si configura così come un’esperienza trasformativa e accessibile, in cui l’arte della comunicazione diventa strumento di consapevolezza, relazione e crescita personale. Il Rotary Club Roma Tevere offre con questo progetto un’opportunità concreta per acquisire strumenti utili nella vita quotidiana, nel lavoro e nelle relazioni, restituendo centralità al valore umano della parola, della voce e della presenza.

La sottoscrizione del modulo disponibile al link riportato di seguito o sul sito ufficiale del Premio Pietro Manetta, darà possibilità di ricevere il programma e le informazioni relative alle modalità di prenotazione.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmRDykOytK5TbXOdE6ROCdwIsbKEEqtQYEHI5GyKtqGGxPsw/viewform