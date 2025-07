MILANO, DELEGA URBANISTICA TEMPORANEAMENTE A SCAVUZZO, TRUPPO (FDI): «ROBE DELL’ALTRO MONDO. CAMBIA TUTTO PER NON CAMBIARE NIENTE».

Milano, 22 Luglio 2025 – «Stiamo assistendo ad uno spettacolo non altezza di una città come Milano. Le deleghe cruciali all’Urbanistica passano “temporaneamente” alla vice Sindaco Scavuzzo, la stessa che è stata protagonista di un’Amministrazione politica fatta di tante incertezze. La stessa degli asili roventi, privi di refrigerio, che hanno causato malori tra i bimbi e gli insegnanti, la stessa della pessima gestione dell’emergenza dei ritrovamenti estranei (vetro, graffette e altro) negli 80.000 panini giornalieri distribuiti da Milano Ristorazione (inchiesta ancora in corso), la stessa che non risponde agli accessi agli atti sulle certificazioni antincendio delle scuole di Milano. Insomma, se questo personaggio è candidato a rappresentare il rilancio dell’Urbanistica, non abbiamo ancora assistito al peggio. Le deleghe temporanee era qualcosa che non avevamo ancora visto. L’Urbanistica trattata come un qualcosa di marginale, avrebbe bisogno di una determinata, attenta e competente azione. Il risultato sarà un’altra figura mancante decisiva in Giunta, come quella dell’Assessore alla sicurezza, le cui deleghe sono state di recente assunte dallo stesso Sindaco. Brutto “temporaneo” epilogo di un problema evidentemente molto politico del Centrosinistra».

Così Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino a Milano.