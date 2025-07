GRAN FINALE AL CCLAZIO. SPORT E GLAMOUR CHIUDONO LA 61ESIMA EDIZIONE DELLA COPPA CANOTTIERI CBILL.

Tutto pronto per l’ultimo atto della Coppa Canottieri Cbill che promette di regalare emozioni e divertimento all’insegna della sana competizione.

Domani 23 luglio dalle 18.30 in poi le finali del prestigioso torneo.

Giovedì 24 luglio dalle 20.30 serata di gala con musica, food and wine.

Sale l’attesa per scoprire i vincitori della 61esima edizione

Le 5 finali di domani mercoledì 23 saranno:

Over 60 Sporting Eur – C.C. Roma | ore 18:30

Over 50 C.T. Eur – Tevere Remo | 19:30

Under 22 C.C. Lazio – C.C. Aniene | 20:30

Over 35 C.C. Lazio – T.C. Parioli | 21:30

Assoluti C.C. Aniene Blu – Tevere Remo A| 22.30

Per la prima volta nella storia della manifestazione, accedono alle finali quasi tutti i circoli partecipanti (ad eccezione del Villa Flaminia e della Corte dei Conti) .

Come di consueto, l’atto finale della kermesse sarà l’ormai immancabile cena di gala con le premiazioni delle squadre vincitrici e i riconoscimenti individuali.

Alla serata di gala di giovedi, nella splendida location del Circolo Canottieri Lazio, sono attesi anche i grandi protagonisti del torneo, come l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il centrocampista Filippo Mancini (figlio di Roberto), l’ex calciatore e allenatore azzurro Bruno Giordano, Nando Orsi ex calciatore e portiere della Lazio, i giocatori Valerio Barigelli (portiere Parioli), Luca Ippoliti (CC Lazio), Andrea Rubei (CT Eur), Guglielmo Cobolli fratello del tennista e il grande ex di Roma e Juve Zibi Boniek, sorpreso tra il pubblico a tifare per suo nipote Matteo Santopadre.

Non mancherà il buon gusto per deliziare i palati di tutti gli ospiti con il noto pasticcere romano Federico Prodon, titolare della ‘Federico Prodon Pâtisserie’ a Borgo Pio, che ha voluto celebrare l’evento realizzando una torta tributo a Babbo Valiani (tra i fondatori del calcetto a Roma), una maestosa opera alta circa due metri, concepita come un perfetto equilibrio di sapori e colori, ispirata alla palette cromatica del pallone da calcio. Alla sommità svetterà un pallone dorato, simbolo della Coppa dei Canottieri, mentre lungo l’intera superficie si snoderanno eleganti decorazioni a forma di palloni bianchi e neri.

I calici saranno riempiti da bollicine prestigiose, la Famiglia Peluso avrà infatti l’onore di offrire agli ospiti un’attenta selezione di vini, mentre l’acqua servita ai tavoli sarà la nota Filette, l’acqua oligominerale in grado di far assaporare nuove sensazioni con una gradevolezza mai provata prima.

Nella famosa “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio si sono date battaglia per un mese intero e davanti a un pubblico entusiasta, le storiche Società Sportive di Roma (8 di esse sono il pilastro del Club dei Circoli Sportivi Storici, che ha patrocinato l’Evento): C.C. Lazio, C.C. Roma, R.C.C. Tevere Remo, C.C. Aniene, Corte dei Conti, T.C. Parioli, C.T. Eur, Sporting Eur con l’aggiunta del Villa Flaminia, circolo invitato negli ultimi anni. Il trofeo all’inizio di ogni edizione viene restituito alla casa madre, il C.C. Lazio, per essere riassegnato nuovamente e custodito per un anno dal circolo vincitore. Il torneo di calcetto più antico d’Europa (andato in scena dal 23 giugno al 23 luglio), è considerato l’appuntamento sportivo che apre l’estate romana e che unisce tantissime persone, nella bellezza delle sue 81 gare, tra le varie categorie e nella splendida cornice del Circolo Canottieri Lazio.

Al suo ultimo mandato nel ruolo di Presidente del CC Lazio, Raffaele Condemi ha voluto fare un piccolo bilancio del torneo: “Ci siamo, la 61esima edizione della Coppa dei Canottieri è arrivata alle sue giornate decisive. Dopo tre settimane di gol e spettacolo nella Fossa del Circolo Canottieri Lazio, da quest’anno “Stadio Babbo Valiani” in onore di colui che ebbe questa magica intuizione di far confrontare ogni estate romana i circoli storici di Roma. Come ogni anno, la Coppa Canottieri è stato un grande successo di pubblico, con centinaia di persone in tribuna sia per il calcetto, ma anche per tennis e padel che negli ultimi anni sono diventati parte integrante del calendario della Coppa. Ma il bello deve ancora venire, con l’attesissimo sold out che caratterizza ogni anno la serata delle finali. Vi aspettiamo tutti dalle 18.30 al piccolo Stadio Babbo Valiani”.

Come lui, il vice presidente allo sport della regione Lazio Riccardo Vicere’ esalta l’importanza della sana competizione che da ben 61 anni contraddistingue la Coppa: “In questo torneo c’è molta competizione, ma è anche la parte più bella dell’evento, tipica espressione dei circoli storici ai quali piace molto competere. Tutti ci conosciamo da una vita e si vede la passione sul campo crescere sempre di più”.

Un ringraziamento agli Sponsor:

Cbill (main sponsor e branding-name dell’evento), Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Corriere dello Sport, Bagnetti.com, MySoccer Player, Acqua Filette, Federico Prodon, The Big Fusion, Energee3, New Carmet, Il Nuovo 7 Colli, Radiosei.

Amici della Coppa:

ALOS, Barbarossa Group, Bartoni Tennis, Codini Studio Legale, ConcorMedia, A.Corvi – Kinto, Croce Roma Capitale, De Angelis materials & design, EthicSport, Isokinetic, Marcoccia Profumi, Mancini RE Immobiliare, Nuova Forum Impresa, Palazzo Fiuggi, Peluso enoteca & wine bar, Soddu Agenzia Generali, Sport Club.

Con il Patrocinio di:

CONI, Sport e Salute, Regione Lazio, Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo, Moda di Roma Capitale, MSP Italia e Club dei Circoli Sportivi Storici.

L’appuntamento è al 2026 con la 62sima edizione della prestigiosa Coppa dei Canottieri!