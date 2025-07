Costini nuovo segretario della UGL Salute Rieti

La UGL Salute Rieti ha il suo nuovo segretario.

È Felice Costini, Chicco come è conosciuto nel panorama sabino, regionale e laziale per il suo grande impegno professionale e politico. È Medico di medicina generale a Rieti dal 2000, in precedenza è stato medico di medicina penitenziaria presso il carcere di Rieti dal 2018 al 2022 e medico di continuità assistenziale dal 2000 al 2023.

È stato Presidente provinciale di Alleanza Nazionale dal 2000 al 2010 ed Assessore al Comune di Rieti dal 2003 al 2011. È stato, con Gianni Alemanno, uno dei fondatori del Movimento Indipendenza.

“Lo storico successo della UGL Salute, che ha visto per la prima volta eleggere una sua RSU alla ASL di Rieti, ci ha dimostrato che il comparto sanità nella nostra provincia ha necessità di una nuova rappresentanza sindacale, capace di uscire dagli schemi di potere del passato. Il mio ruolo, legato all’esperienza e purtroppo all’età, sarà quello di traghettare una nuova classe dirigente in grado di consolidare la fiducia che ci è stata data alle ultime elezioni e trasformarla in nuova energia per andare ancora oltre.

Oggi le criticità della sanità pubblica rappresentano una delle grandi sfide della nostra epoca. Ci batteremo per difenderla, per valorizzare il ruolo degli operatori siano essi medici, infermieri, tecnici, che debbono veder riconosciuto il loro ruolo centrale. Altro tema che mi sta particolarmente a cuore è la riforma della medicina territoriale.

Queste sono oggi alcune delle tematiche comuni alle grandi battaglie nazionali e locali. Molta attenzione andrà rivolta al rapporto pubblico/ privato, dove la logica commerciale non può e non deve penalizzare la qualità dei servizi. È una sfida complessa quella che ci attende qui nel territorio di Rieti ma anche a livello regionale e nazionale.

Con la mia squadra, con i nostri iscritti, con chi vorrà darci fiducia siamo pronti ad affrontarla con entusiasmo e determinazione”.

Al nuovo responsabile provinciale arriva il saluto del segretario nazionale.

“Costini – dice Gianluca Giuliano – porta all’interno della UGL Salute la sua grande esperienza professionale ma anche una passione che lo ha sempre visto protagonista nelle battaglie improntate alla ricerca della giustizia sociale. Ancora oggi è in prima linea per proteggere la sua città, la sua gente. E questo, sono certo, farà ancora rivestendo l’incarico provinciale nella nostra Federazione.

Lo troveremo, insieme al segretario provinciale Pietro Santarelli, al fianco degli operatori sanitari del territorio, per difenderne diritti e dignità e restituire ai cittadini quel diritto alle cure e all’assistenza troppe volte negato.

Buon lavoro a Chicco e alla sua squadra”.