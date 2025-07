Cooperazione Italia-Francia per la promozione dello sviluppo sociale Oggi a Roma la consultazione annuale prevista dal Trattato del Quirinale tra i Ministri Calderone e Vautrin

Roma, 22 luglio 2025 – Nell’ambito della cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia, sancita dal Trattato del Quirinale, si è svolta oggi a Roma la consultazione annuale sui temi dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, Marina Calderone, e dal Ministro del Lavoro, della Salute, della Solidarietà e delle Famiglie della Repubblica Francese, Catherine Vautrin. La consultazione si è concentrata sullo scambio di buone pratiche e la preparazione di progetti e posizioni comuni nel quadro europeo.

Al centro dei lavori, la cooperazione per rafforzare la dimensione sociale dell’Unione Europea e la condivisione di posizioni su una serie di testi legislativi in corso di negoziazione, in particolare per quanto attiene la revisione del Regolamento 883 per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la proposta di regolamento relativo alla “e-Declaration”. I Ministri condividono l’obiettivo di promuovere una equa e giusta mobilità all’interno dell’Unione per contribuire alla piena realizzazione del mercato unico, ad affrontare la carenza di manodopera, a sostenere gli sforzi europei per costruire una Unione delle competenze e a rafforzare la competitività di UE e Stati Membri.

La riunione ha fornito l’occasione per esprimere reciproca soddisfazione per la cooperazione bilaterale tra i rispettivi ispettorati del lavoro, nonché nel contrasto alle frodi in materia di indennità di disoccupazione.

I due Ministri hanno altresì espresso comune sostegno al rafforzamento del ruolo e del mandato dell’Autorità Europea per il Lavoro (ELA).

I Ministri Calderone e Vautrin hanno condiviso inoltre l’opportunità di approfondire lo scambio di esperienze e analisi per mitigare l’impatto del cambiamento demografico sui mercati del lavoro e hanno approfondito le prospettive di possibili iniziative congiunte per rafforzare il Centro Internazionale di formazione di Torino dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Il Ministro Calderone ha infine espresso sostegno alla preparazione della Presidenza francese del G7 nel 2026 per dare seguito agli impegni del G7 in materi di Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro.