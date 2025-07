AMATRICE – LEONESSA: DUE NUOVI MARESCIALLI ASSEGNATI ALLE STAZIONI CARABINIERI.

Nella mattinata odierna, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti, si è svolta la presentazione ufficiale di due Marescialli di recente promozione, neo giunti alle Stazioni Carabinieri di Amatrice e Leonessa, dipendenti dalla Compagnia di Cittaducale.

I due sottufficiali, provenienti dal 12° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, hanno assunto l’incarico di addetti nelle rispettive Stazioni.

Si tratta del Maresciallo Salvatore FARINA, originario della provincia di Caserta, già in servizio presso la Stazione di Busalla (GE), e in possesso di lauree in Economia Aziendale e Psicologia, ora in servizio alla Stazione di Amatrice e del Maresciallo Giona TROIANI, originario della provincia di Napoli, con laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza, assegnato alla Stazione di Leonessa.

All’incontro erano presenti il Colonnello Valerio Marra, Comandante Provinciale, e il Capitano Toni Bocchino, Comandante della Compagnia di Cittaducale, da cui dipendono le Stazioni di Amatrice e Leonessa, i quali hanno rivolto un saluto di benvenuto ai Marescialli neo-giunti, sottolineando l’importanza del ruolo che saranno chiamati a ricoprire all’interno delle Comandi territoriali, presidi fondamentali di legalità e sicurezza delle comunità.

Il Colonnello Marra ha ricordato come il Comando di Stazione rappresenti l’ufficio periferico dello Stato per eccellenza, un punto di riferimento imprescindibile per la popolazione e strumento chiave per garantire il rispetto della Legge. Ha, inoltre, evidenziato come la presenza costante sul territorio, l’equilibrio, la disponibilità e la maturità costituiscano le qualità fondamentali per chi opera quotidianamente “in mezzo e per la gente”.

Per i due sottufficiali inizia ora una nuova fase professionale che, oltre a consolidare le conoscenze tecniche e operative acquisite nel percorso formativo, permetterà loro di crescere umanamente e professionalmente a stretto contatto con la realtà territoriale.