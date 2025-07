Passaggio di consegne alla Presidenza di IBAR

La Associazione che oggi rappresenta cinquantadue compagnie aeree, italiane e straniere, che operano in Italia ha ufficializzato nel corso della Assemblea di metà anno il cambio di guardia alla Presidenza.

Durante la riunione tenutasi a Milano a Milano, @Flavio Ghiringhelli – Country Manager di Emirates – ha consegnato il testimone a @Rita Gaglione – Head of Airport Incentives per ITA Airways.

L’avvicendamento al vertice della Associazione ha subito una accelerazione a seguito della imminente partenza di Ghiringhelli alla volta di Dubai per un nuovo incarico presso l’Head Office della Compagnia.

“Il trasferimento a Dubai – dichiara il Presidente emerito – è per me una grande opportunità di crescita professionale; una nuova sfida che, per quanto riguarda le sorti di IBAR, affronto con grande serenità nella consapevolezza di consegnare il testimone a una collega di grande valore”.

“Questo è il momento dei saluti e delle valutazioni su quanto si è fatto nel recente passato – continua Flavio Ghiringhelli – Sono orgoglioso di poter affermare che durante il mio mandato alla presidenza la Associazione è stata un punto di riferimento costante anche negli anni difficili della crisi pandemica, ed altrettanto fiero di constatare che non sono mai mancati i riconoscimenti al nostro ruolo di facilitatore dello sviluppo dell’intero comparto del trasporto aereo”.

“Ricevo da Flavio – aggiunge Rita Gaglione – un incarico di responsabilità che mi impegno ad interpretare nell’ interesse di tutta la nostra comunità. È chiaro a tutti che il trasporto aereo è un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese, e noi continueremo ad impegnarci perché in Italia sia assicurato il suo sviluppo sostenibile, sia in termini ambientali che economici”.

Lo sforzo collettivo di tutte le compagnie aeree presenti nei nostri aeroporti si traduce in accesso alla mobilità per tutti i cittadini e in un sempre maggiore indice di connettività per il sistema Italia.

“Per continuare nel percorso tracciato da Flavio e dai miei predecessori – conclude Rita Gaglione – so di poter contare su una squadra coesa e dotata di tutte le competenze necessarie per proseguire nel dialogo costruttivo con le Autorità competenti e con tutti gli stakeholders del trasporto aereo“.