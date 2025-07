Guglielmo in radio con “Se mi guardi così”

Online il videoclip ufficiale: https://youtu.be/UxBgag0sYDE

“Se mi guardi così” è il nuovo singolo di Guglielmo, un brano mixato e masterizzato presso gli studi della SanLucaSound di Bologna, che rappresenta un estivo ritorno al passato, quando guardarsi non era scontato, con la forza degli occhi.

È una canzone -spiega Guglielmo- scritta dall’artista insieme a Renato Droghetti, che è nata e vive nella semplicità, sia di linguaggio che di immagini, spensierata e radiofonica.

Il videoclip è stato girato a Bologna per la regia di Matteo Marinelli (DoP, editing e montaggio) e Guglielmo Rossi Scota.

Multilink: https://pirames.lnk.to/SeMiGuardiCosi

Il progetto è stato realizzato da Lungomare S.r.l., con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Biografia

Guglielmo Rossi Scota in arte “Guglielmo” nasce a Bologna, città in cui coltiva la passione per la musica, studiando pianoforte. Durante l’avvento della pandemia realizza un brano ironico sui cinepanettoni dei fratelli Vanzina, lo invia a Enrico Vanzina con il quale stringe un rapporto di stima artistica e amicizia. “Vacanze di Natale” di Guglielmo viene supportato dagli attori dei cinepanettoni raggiungendo 120mila visualizzazioni in una notte, quella di Natale. Successivamente Enrico Vanzina commissiona a Guglielmo la realizzazione del brano “Piccole donne” che costituirà la colonna sonora del suo ultimo film “Tre sorelle” e che viene pubblicata sulle piattaforme nel novembre 2024 da Lungomare S.r.l. La canzone, che parla di donne e delle loro difficoltà nei rapporti, è scritta da Guglielmo in collaborazione con Roberto Casini, autore di Vasco Rossi. Il film raggiunge il primo posto in classifica su Amazon Prime e va in rotazione su Canale 5. Nel 2023 per Guglielmo inizia il vero e proprio periodo discografico, con la realizzazione di nuovi brani in collaborazione con autori e produttori come Andrea Blanc (Roshelle, Ghali, Elettra Lamborghini) e Alessandro Gemelli (Jovanotti, LDA, Il pagante, Alfa, Bernabei, Rovazzi). Tra maggio e luglio 2024 Guglielmo pubblica i due brani “Tutto Rossoblù” (dedicato alla storica qualificazione del Bologna FC in Champions League) e “Carboni”, che ottengono fin da subito un’ottima circolazione sui social e sulle piattaforme digitali. Il 2 settembre 2024 Guglielmo apre il concerto dei Santi Francesi in occasione del prestigioso Festival musicale RIM – Rimini in Musica. Nel gennaio 2025 esce con Lungomare S.r.l. il nuovo singolo “Non mi basti mai”. Il 27 Giugno 2025 canta “Carboni” davanti al suo modello e punto di riferimento Luca Carboni, citato nel testo, in occasione di un evento a Villa Pallavicini (Bologna).

Sito ufficiale: https://guglielmofficial.com/

Instagram: https://www.instagram.com/guglielmoscrittoda/

TikTok: https://www.tiktok.com/@guglielmoscrittoda?_t=ZN-8xfXNfEyj9K&_r=1

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/5L8nWLO7Mx5NS8JbphljyX

Amazon music: https://music.amazon.it/artists/B008XTGDIS/guglielmo

Youtube: https://www.youtube.com/@guglielmogrs