Orizzonti esclusivi da esplorare per l’estate

Quattro avventure alla scoperta degli angoli di Italia più pittoreschi

Condé Nast Johansens, rinomata guida di alberghi votati all’eccellenza, accompagna i viaggiatori più esperti ed esigenti in tutte le tipologie di vacanza, anche quelle dedicate all’esplorazione dei luoghi più belli d’Italia, vissuti in chiave avventurosa… Dal vulcano più alto d’Europa, al lago più profondo d’Italia, alle architetture millenarie esistenti solo in Sardegna, alle vette maestose delle Dolomiti: per ogni meta Condé Nast Johansens ha la struttura perfetta in cui rifugiarsi a fine giornata, e suggerimenti per esplorare le straordinarie bellezze circostanti, molte siti UNESCO.

Habitat Boutique Hotel nel centro di Catania, e i tour sull’Etna;

Is Cheas, nuova affiliazione, nell’entroterra sardo alla scoperta dei nuraghi,;

Al Molo Cinque sul Lago di Como, girandolo in lungo e in largo in barca;

Hotel Granbaita, a Selva Val Gardena, esplorando le Dolomiti Patrimonio Naturale UNESCO.

Habitat Boutique Hotel

Habitat è un progetto multiforme che mette insieme architettura, accoglienza, cibo e territorio. Boutique hotel nel centro storico di Catania, a pochi passi dal Teatro Massimo Vincenzo Bellini, ospita al suo interno lo studio d’architettura Habitat Studio, il ristorante Materia | Spazio Cucina e 13 camere dal design contemporaneo. Habitat è un dialogo continuo tra storia e contemporaneità, che punta a raccontare l’essenza della Sicilia attraverso i dettagli, la creatività, la bellezza. Il cuore dell’hotel è una corte mediterranea che ospita l’Orto degli Aromi, su cui si affacciano gli ambienti. La sostenibilità è una filosofia di vita che permea ogni angolo della struttura.

Materia | Spazio Cucina è un viaggio attraverso l’isola, un’esperienza sensoriale. La Chef Bianca Celano, profondamente legata ai ricordi e alle radici siciliane, arricchisce ogni evento con una narrazione che unisce la storia dell’isola a nuove influenze. Il menù è un omaggio alla terra, un invito a scoprire le eccellenze del territorio. Menzionata nella Guida Michelin per tre anni consecutivi, premiata con due cappelli dall’Espresso dal 2024 e menzionata in articoli dal Gambero Rosso e ne le Guide di Identità Golose.

Habitat organizza esperienze personalizzate alla scoperta dell’essenza più vera della Sicilia: bellezze locali e cultura. Il Concierge & Guest Relation Team di Habitat è a disposizione degli ospiti per organizzare tour e attività tailor made. Punta di diamante fra le sue proposte: i tour sull’Etna. Il vulcano attivo più alto d’Europa è una delle attrazioni principali del luogo, da scoprire in jeep, in quad o con suggestivi trekking, con aperitivi e picnic organizzati con la collaborazione di Materia | Spazio Cucina, visite in vigna e degustazioni dei vini prodotti nei versanti dell’Etna.

Is Cheas luxury boutique hotel & wine farm

Is Cheas è un boutique hotel, un agriturismo di lusso che si trova nella Sardegna centro-occidentale, nella meravigliosa penisola del Sinis, immerso nella bellezza e tranquillità di vigneti e giardini di erbe aromatiche e pascoli di cavalli. Dispone di diverse tipologie di esclusive Suite dal design ecosostenibile con piscina privata riscaldata e giardino privati, dal comfort unico, per immergersi in un’oasi di serenità e rigenerazione. Is Cheas è più di un soggiorno: è un’esperienza che risveglia i sensi, un invito al relax più puro e a vivere un’esperienza enogastronomica intensa e completa in cui percorrere un viaggio nei sapori autentici della Sardegna, grazie al Ristorante Is Cheas, al tour fra i vigneti e alle degustazioni guidate.

La vacanza che suggerisce la tipologia di struttura è improntata al relax fra gli ulivi, ma la collocazione è molto fortunata e consente di proporre diverse escursioni agli ospiti più curiosi e avventurosi.

La Penisola del Sinis è una zona ancora poco conosciuta della Sardegna, selvaggia e capace di stupire. È un patrimonio naturalistico e archeologico, è riconosciuta dalla Commissione europea come destinazione ‘Eden’ (Destinazioni europee di eccellenza), con i suoi diciannove chilometri di ecosistemi naturali variegati e spiagge meravigliose, dune di sabbia, falesie, cale, scogliere e spiagge di quarzo, aree marine protette e oasi naturalistiche, stagni di sale abitati da fenicotteri rosa, città archeologiche, necropoli e nuraghi.

In Sardegna si possono trovare più di 7000 nuraghi, le costruzioni cilindriche in pietra tipiche della Civiltà Nuragica risalente all’età del bronzo. Sono le costruzioni megalitiche più antiche e imponenti d’Europa occidentale ancora esistenti. Sono uniche al mondo: non esistono strutture identiche in nessun’altra parte del pianeta, sono una tipologia architettonica tipica esclusivamente della Sardegna.

Non lontano dall’hotel si trova Nuraxi di Barumini, il complesso nuragico più famoso dell’Isola e risale alla tarda età del bronzo (XII secolo a.C.). Riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità nel 1997.

Al Molo Cinque

Boutique hotel adagiato sulla riva del lago di Como in provincia di Lecco, regala una prospettiva unica e permette di vivere un’atmosfera quasi surreale, creando uno scenario naturale dove montagna, lago e cielo si incontrano in perfetta armonia.

Tutti gli ambienti e i servizi esclusivi sono studiati per soddisfare le aspettative di una vacanza perfetta sul Lago di Como e creano un’atmosfera di lusso, relax e benessere: dalle camere e appartamenti con vista panoramica sul lago, alla terrazza panoramica dove ammirare il tramonto facendo un aperitivo, fino alla palestra attrezzata e sauna, jacuzzi esterna e solarium. Il rinomato ristorante vista lago prepara anche cestini picnic personalizzati gourmet, da gustare in gita esplorando il lago.

L’hotel ha a disposizione un’ampia flotta di imbarcazioni diverse, ciascuna con caratteristiche peculiari per soddisfare ogni esigenza di navigazione; ciò permette agli ospiti di scegliere l’imbarcazione ideale in base al tipo di esperienza desiderata. Navigare sulle acque del Lago di Como regala prospettive inedite e sensazioni autentiche, impossibili da vivere dalla terraferma. Le ville storiche, i borghi pittoreschi e le montagne maestose si svelano in tutta la loro magnificenza durante una giornata in barca.

Al Molo 5 propone escursioni guidate da un esperto capitano locale a bordo di un esclusivo Taxi Veneziano o il noleggio di un’imbarcazione privata per esplorare in autonomia le meraviglie del lago, seguendo i propri ritmi e fermandosi nei luoghi più suggestivi. La libertà di esplorare il lago di Como si trasforma in realtà grazie al servizio di noleggio barche di Al Molo 5 a Vassena. Le imbarcazioni, sicure e maneggevoli, possono essere condotte anche senza il possesso della patente nautica, permettendo a tutti di vivere l’emozione di una navigazione in autonomia.

La magia del lago di Como si scopre anche attraverso esperienze sportive in totale libertà, grazie al servizio di noleggio kayak e SUP (complimentary) disponibili in diverse tipologie, che si adattano sia ai principianti sia agli sportivi più esperti. Il personale qualificato fornisce tutte le indicazioni necessarie per utilizzare l’equipaggiamento in sicurezza, suggerendo anche gli itinerari più affascinanti da scoprire pagaiando tra ville storiche e paesaggi mozzafiato.

Hotel Granbaita Dolomites

Hotel 5 stelle a conduzione familiare da generazioni, che vanta una collocazione unica: nel centro di Selva di Val Gardena e con vista panoramica sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Un punto di partenza ideale per una vacanza all’insegna dello sport, della natura e del relax, con percorsi escursionistici per ogni livello. L’albergo è dotato di tutti i comfort: la Savinela Spa, area benessere con piscina interna ed esterna riscaldata a 32°C, 7 saune, una grotta di sale (con effetto galleggiante) e una sala fitness attrezzata con attrezzature Technogym, due ristoranti, bar e longe.

L’estate a Selva di Val Gardena è una vera avventura nell’affascinante mondo delle Dolomiti Patrimonio Naturale UNESCO. Si possono vivere un’infinita possibilità di escursioni nelle cime del Parco naturale Puez-Odle, a piedi o in mountain bike. Grazie ad un’ampia scelta d’impianti di risalita, chiunque potrà godere appieno della vista mozzafiato d’alta quota, un paradiso per gli amanti dell’arrampicata, dove le rocce formano paesaggi unici, per poi ristorarsi negli innumerevoli rifugi, malghe e baite dove assaporare indimenticabili delizie enogastronomiche.

L’Hotel Granbaita fa trovare in camere una cartina per pianificare gite ed escursioni; inoltre propone svariati tour in MTB o camminate guidate gratuite già pianificati per gli ospiti ogni giorno della settimana.

Alcuni esempi di escursioni: Sellaronda E-MTB Tour: d’estate, mentre tutti gli impianti di risalita sono in funzione, è possibile percorrere il giro delle 4 vallate Ladine, ossia la famosa “Sella Ronda”, anche in bici.

Si possono inoltre noleggiare gratuitamente mountain bike elettriche Bianchi di ultima generazione, bastoncini e zaini da camminata nostra reception, per partire preparati per un’avventura in montagna senza troppi pensieri.